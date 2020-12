Jetzt live: Hand in Hand - Scheckübergabe für Corona-Hilfe Stand: 17.12.2020 12:00 Uhr Zwei Wochen lang hatte der NDR im Rahmen der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zu Spenden für Menschen aufgerufen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind.

Heute übergeben NDR Intendant Joachim Knuth und die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, einen Scheck in Höhe von mehr als 4,8 Millionen Euro an die Partner der Aktion, die Caritas und die Diakonie. NDR.de überträgt die Veranstaltung von 12 bis 12.30 Uhr auf dieser Seite per Livestream.

Spendentag: Prominente sammeln für Corona-Hilfe

Höhepunkt der Benefizaktion war auch dieses Mal der große Spendentag - gefolgt vom Spendenabend im NDR Fernsehen. Zahlreiche Prominente in ganz Norddeutschland beteiligten sich: Politikerinnen und Politiker, Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Musik und Sport sowie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR nahmen in den Landesfunkhäusern die Hörer ab, um Spenden der Anruferinnen und Anrufer zu sammeln.

Spenden für "Hand in Hand" weiter möglich

Auch nach dem Aktionszeitraum kann weiterhin gespendet werden. Das Konto bleibt noch bis zum 31. Januar 2021 geöffnet. Die eingenommenen Spenden werden zu 100 Prozent für die Hilfsprojekte von Diakonie und Caritas verwendet.

Der NDR unterstützt mit "Hand in Hand für Norddeutschland" seit zehn Jahren wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden. 2011 fand die Aktion zum ersten Mal statt, seitdem sind mehr als 22 Millionen Euro zusammengekommen. Dabei wechseln die Partner jedes Jahr.

