Im Livestream: Abschluss für NDR Benefizaktion Stand: 16.12.2021 08:40 Uhr Rund 2,9 Millionen Euro gingen bis zum Ende des Spendentags am Freitag, 10. Dezember, für die NDR Benefizaktion ein. Die Summe wächst, da nach wie vor für gespendet werden kann.

Die Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie und ihren Folgen leiden, geht zu 100 Prozent an Hilfsprojekte der vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes, die diesjährigen Partner der Aktion. Da nach wie vor für die NDR Benefizaktion gespendet werden kann, wächst die Summe weiter. Wie hoch sie eine Woche nach dem Spendentag ist, gibt NDR Intendant Joachim Knuth auf der Abschlussveranstaltung der Aktion am Freitag, 17. Dezember, bekannt, live ab 11 Uhr.

Live von der Abschlussveranstaltung

Neben Joachim Knuth sind dabei ein Jugendlicher, der über seine eigenen Erfahrungen in der Pandemiezeit berichtet, Ralf Slüter, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Hamburg, Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg und Vorsitzende der Projektgruppe für die Benefizaktion, sowie Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes in Schleswig-Holstein. Sie spricht nach der Bekanntgabe des aktuellen Spendenergebnisses die Dankesworte. Christian Buhk von NDR 90,3 und Hamburg Journal moderiert.

Alle NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen und NDR.de zwei Wochen lang, bis zum 10. Dezember, über die Situation von betroffenen Kindern und Jugendlichen berichtet, Hilfsangebote des Kinderschutzbundes vorgestellt und zum Spendenaufgerufen.