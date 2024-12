Der Spendentag: Rufen Sie an, helfen Sie mit! Stand: 13.12.2024 05:00 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit den norddeutschen Bürgerstiftungen geht es diesmal darum, Menschen aus der Einsamkeit zu helfen. Höhepunkt der Aktion ist der heutige große Spendentag.

Überall im Sendegebiet nehmen NDR Mitarbeitende und zahlreiche prominente Gäste an den Spendentelefonen Ihre Anrufe entgegen. Und natürlich wird auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal kräftig gesammelt: Ab 6 Uhr sind in der gemeinsamen Spendenzentrale am Rothenbaum die Telefonleitungen für Ihre Spenden offen.

Der große Spendentag

Bei NDR 90,3 wird der Spendentag von unserern Moderatorinnen und Moderatoren begleitet. Mit dabei sind Nicole Steins (5 bis 10 Uhr), Maren Bockholdt (10 bis 13 Uhr), Michael Wittig (13 bis 15 Uhr) und Stephan Heller (15 bis 21 Uhr). Sie erfüllen die Musikwünsche unserer Hörerinnen und Hörer als Dank für ihre Spendenanrufe und haben natürlich auch Prominente aus der Spendenzentrale live im Programm. Um 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein "DAS! Spezial" rund um den Spendentag, die Aktion und das Thema Einsamkeit.

Helfen auch Sie mit!

Helfen auch Sie mit und rufen Sie am Spendentag an! Von 6 Uhr morgens bis zum späten Abend sind die Telefonleitungen der Spenden-Hotline freigeschaltet: Unter der Telefonnummer 08000 637 903 können alle, die mithelfen wollen, anrufen und für "Hand in Hand für Norddeutschland" spenden. Jeder Betrag ist willkommen und wird zu 100 Prozent für Projekte der norddeutschen Bürgerstiftungen verwendet.

Wer sitzt wann am Spendentelefon?

Uhrzeit Person 8.00 - 10.00 Nicola Tyszkiewicz (Musikmanagerin) Petra Oelker (Journalistin und Schriftstellerin) Marvin Wilboughby (Geschäftsführer Hamburg Towers) 9.00 - 10.00 Frederik Braun (Geschäftsführer Miniaturwunderland) Andreas Altenburg (Synchronsprecher und Autor u.a. "Frühstück bei Stephanie" und „Die Kur-Oase“) 9.45 - 11.00 Carola Veit (Bürgerschaftspräsidentin in Hamburg) 10.00 - 10.30 Joachim Knuth (NDR Intendant) 10.00 - 11.00 Eddy Winkelmann (Sänger, Liedermacher und Gitarrist) Mehmet Daloglu (Schauspieler u.a. „Elyas Kilic“ bei "Rote Rosen") Yared Dibaba (Moderator) Nicole Steins (Moderatorin bei NDR 90,3) Julia Sen (Moderatorin und Tagesschau-Sprecherin) 10.00 -12.00 Thore Lüthje, (Schauspieler u.a. “Simon" bei "Rote Rosen") Matthias Schloo (Schauspieler u.a. "Berlin Berlin" und "Notruf Hafenkante") Jane Comerford (Sängerin und Dozentin für Gesang) 11.00 - 12.00 Fabian Harloff, Schaupieler (Notruf Hafenkante) 11.00 - 13.00 Harald Maack (Schauspieler "Notruf Hafenkante") 11.30 - 13.00 Ulf Ansorge (Moderator bei NDR 90,3 und Hamburg Journal) 12.00 - 13.00 Patrick Abozen (Schauspieler "Notruf Hafenkante"I Saskia Fischer (Schauspielerin "Großstadtrevier") Rolf Zuckowski (Musiker) Eva Tanski (Moderatorin bei NDR 90,3) 13.00 - 14.00 Jon Flemming Olsen (Musiker u. Schauspieler, Großstadtrevier) Gerd Spiekermann (Autor und Plattschnacker) Peter Urban (NDR-Moderator und ESC-Sprecher) Maren Bockholdt (Moderatorin bei NDR 90,3) 15.00 - 16.00 Maria Fuchs (Schauspielerin ua. "Carla Sarawarkos" bei "Rote Rosen") Jan Stapelfeldt (Schauspieler u.a. "Julius" bei "Rote Rosen") Andrea Bornemann (Sportchef, "St. Pauli") 15.00 - 17.00 Michael Lang (Intendant, "Ohnsorg Theater") Till Demtrøder (Schauspieler, u. a. "Großstadtrevier") 16.00 - 17.00 Ulrich Waller (Theaterchef, "St. Pauli Theater") 16.00 - 18.00 Beate Kiupel (Schauspielerin, "Ohnsorg Theater") 17.00 - 18.00 Katharina Fegebank (Zweite Bürgermeisterin, Hamburg) Enrique Fiß (Schauspieler, "Großstadtrevier")

