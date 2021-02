Stand: 01.02.2021 15:34 Uhr "Hand in Hand für Norddeutschland": Rückblick und Bilanz 2020

Die Spenden der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gehen an Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Alle Programme haben im Dezember 2020 über Betroffene und ihre Schicksale berichtet sowie viele Projekte der Caritas und der Diakonie, Partner der Aktion, vorgestellt.