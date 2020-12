Hand in Hand für Norddeutschland: Morgen großer Spendentag Sendedatum: 11.12.2020 05:00 Uhr Morgen sammelt der NDR wieder Spendengelder für den guten Zweck. In diesem Jahr unterstützt die Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gemeinsam mit prominenten Gästen Diakonie und Caritas.

Benachteiligten Menschen in unserer Gesellschaft zu helfen, die durch die Corona-Pandemie ganz besonders in Not geraten sind: darum geht es bei der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Partner in diesem Jahr sind die Kooperationen des Diakonischen Werkes und der Caritasverbände im Norden. Sie bieten anlässlich der Corona-Pandemie spezielle Hilfsangebote zum Beispiel für Familien, Wohnungslose, Alleinerziehende, psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Migranten und ältere alleinstehende Menschen an. Mit Ihrer Hilfe wollen wir denjenigen beistehen, die anderen helfen. Denn Schleswig-Holstein hält zusammen - Hand in Hand.

Weitere Informationen Mitmachen und helfen

Prominente an den Spendentelefonen

NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin halten morgen die Spendentelefone für Sie bereit - zu erreichen unter der Nummer (08000) 63 70 01. In diesem Jahr wird die Aktion wieder durch Prominente unterstützt, die sich auf Ihren Anruf freuen:

10.00 - 11.00 Uhr: Sternekoch Dirk Luther

11.00 - 13.00 Uhr: HSV-Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch

13.00 - 14.00 Uhr: Stellvertretende Bundesvorsitzende (SPD) Serpil Midyatli

14.30 - 15.30 Uhr: Fernsehmoderator und Wetterexperte Meeno Schrader

16.00 - 17.00 Uhr: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)

(CDU) 17.00 - 18.00 Uhr: Leistungsschwimmerin und Paralympionikin Kirsten Bruhn

Sie können auch direkt spenden: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE77 201 205 200 300 400 500, Empfänger: Diakonie und Caritas im Norden.

Betrag wird vollständig gespendet

Bereits zum zehnten Mal ruft der NDR unter dem Motto "Hand in Hand für Norddeutschland" zu Spenden für wohltätige Zwecke und Ehrenämter im Norden auf. In den Vorjahren hat der NDR mit seiner Benefizaktion unter anderem bereits Gelder für den Deutschen Kinderschutzbund, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die norddeutschen Tafeln und viele weitere Organisationen gesammelt. Die eingenommenen Spendengelder werden vollständig an die jeweiligen Aktionspartner übergeben. Die Scheckübergabe ist in diesem Jahr für den 17. Dezember im Landesfunkhaus in Hamburg geplant.

VIDEO: Holger Glandorf über freie Wochenenden und großen Zusammenhalt (6 Min)