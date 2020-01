Stand: 08.01.2020 13:52 Uhr

Partner werden bei "Hand in Hand für Norddeutschland"

Unter dem Motto "Hand in Hand für Norddeutschland" ruft der NDR jährlich zu seiner Benefizaktion auf. Im Dezember berichtet er im Hörfunk, im Fernsehen und online über die Arbeit einer Organisation, stellt Projekte vor, stärkt das Ehrenamt und ruft zu Spenden auf. Für 2020 sucht der NDR dafür Partner. Wichtig ist, dass die begünstigte Organisation/Initiative in allen vier Bundesländern des NDR Sendegebietes etabliert und aktiv ist.

Bewerbung für "Hand in Hand" noch bis März 2020 möglich

Interessierte Organisationen können sich jetzt für "Hand in Hand für Norddeutschland" 2020 bewerben. Bisherige Partner waren die norddeutschen Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die norddeutschen Tafeln, die Landesverbände der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft im Norden, der Paritätische Wohlfahrtsverband mit seiner Flüchtlingshilfe, der Deutsche Hospiz- und Palliativverband mit seinen Organisationen in Norddeutschland, die Diakonie im Norden für Kinder und Familien in Not, die Alzheimer Gesellschaften im Norden und - im vergangenen Jahr - die Krebsgesellschaften im Norden.

Auswahlkriterien der Partnerwahl für die NDR Benefizaktion

deutliche Unterscheidbarkeit zum Thema/Partner des Vorjahres

facettenreiche Ausprägung der Schwerpunkte

zahlreiche, vielfältige Hilfsangebote und nachhaltige Projektarbeit in allen vier NDR Staatsvertragsländern für vielschichtige Beitragsmöglichkeiten der NDR Programme

der Partner stärkt und fördert das Ehrenamt

Bereitschaft von Beteiligten (Betroffenen, Angehörigen, Ehrenamtlichen und Vertreter/innen des Partners der Einrichtungen), in Beiträgen von Hörfunk, Fernsehen und NDR.de porträtiert und interviewt zu werden

Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließlich dieses Formular. Bewerbungsschluss für 2020 ist der 16. März 2020. Weitere Informationen finden Sie in den Antworten auf Fragen zum Projekt.

Allgemeine Angaben Name der Organisation: * Art der Organisation (Stiftung, Verein, Sonstiges): * Anerkennung der Gemeinnützigkeit besteht: * Ja. Bitte senden Sie entsprechenden Nachweis per Post an NDR, Markenkommunikation, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg, z.H. Heidrun Albrecht-Seifert Sie können das Dokument auch hier hochladen: Begründung der Bewerbung Bitte begründen Sie Ihre Bewerbung und teilen Sie uns mit, warum Ihre Organisation als Partner im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" unterstützt werden sollte. Was zeichnet Ihre Organisation besonders aus? Wofür sind Spenden erforderlich? (max. 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen): Regionale Verankerung Bitte bestätigen Sie, dass Ihre Organisation in allen vier Bundesländern des NDR Sendegebietes regional verankert und mit Projekten und Angeboten etabliert ist: Ja Bitte beschreiben Sie dazu die Verankerung Ihrer Organisation im Sendegebiet, damit der NDR die Möglichkeit erhält, das Thema in allen vier Staatsvertragsländern gleichermaßen und ausgewogen in seinen Programmen und auf NDR.de abzubilden (max. 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen): Beschreibung der regionalen Projekte Bitte benennen Sie je Bundesland exemplarisch zehn Hilfsprojekte und beschreiben diese in Kurzform (max. 1.000 Zeichen mit Leerzeichen gesamt) Niedersachsen: Schleswig-Holstein : Mecklenburg-Vorpommern: Hamburg: Kontaktdaten Ansprechpartner/in (Vorname, Nachname): * Telefon: * E-Mail: * Geschäftsführer/in: Straße, Nummer, ggfs. Postfach: * PLZ, Ort: * Internet-Adresse: * Sitz der Organisation: Ziel und Zweck der Organisation Bitte geben Sie uns eine Beschreibung Ihrer Organisation - Hintergrund, Ziele, Zweck (max. 1.000 Zeichen mit Leerzeichen): Struktur der Organisation Vorstandsvorsitzende/r: Stellv. Vorstandsvorsitzende/r: Präsident/in: Schirmherr/in: Förder/in oder Unterstützer/in: In welchen Organisationen (z.B. Wohlfahrtsorganisationen, Verbänden) ist Ihre Organisation Mitglied?: Haben Sie Mitgliedsorganisationen? : Ja Nein Wenn ja, bitte benennen Sie diese: Bitte benennen Sie die Zahl der festangestellten und freien Mitarbeiter sowie der Ehrenamtlichen, die für Ihre Organisation tätig sind: Spendensiegel oder vergleichbare Auszeichnung: Ja Nein Wenn ja, welches Spendensiegel haben Sie?: Weitere Angaben Spendencontrolling-Verpflichtung: Der Bewerber versichert, dass er betriebswirtschaftlich in der Lage ist, ein transparentes, fristgerechtes Spendencontrolling (Zuwendungsbescheinigungen, Spendenausschüttung, Berichtswesen) durchzuführen. Spendenkonto: Der NDR darf als öffentlich-rechtlicher Rundfunk keine Spenden annehmen. Der Bewerber erklärt sich bereit - im Falle der Zusammenarbeit - das zeitlich befristete Spendenkonto für die NDR Benefizaktion bei der Bank für Sozialwirtschaft einzurichten. Einverständniserklärung: Der Bewerber erklärt sich damit einverstanden und trägt dafür Sorge, dass nach Absprache entsprechende Aufnahmen für Fernsehen, Hörfunk und Internet gemacht werden können. Fotos, Bilder und Texte sowie sonstige Werke, die dem NDR zur Verfügung gestellt werden, bedürfen des vorherigen Einholens der entsprechenden Bild- und Urheberrechte an diesen durch den Antragssteller und dürfen von dem NDR zeitlich und räumlich uneingeschränkt genutzt und rechtefrei verwendet werden. Medienpartnerschaften: Der Bewerber bestätigt, dass er in keinerlei ähnlicher Medienpartnerschaft mit einem im weitesten Sinne Wettbewerber des NDR zum/während des geplanten Aktionszeitraumes steht. Geschäftsberichte: Wir bitten um die Geschäftsberichte der letzten drei Jahre (inkl. Bilanzen), per Post an: NDR, Markenkommunikation, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg, z.H. Heidrun Albrecht-Seifert. Anerkennung: Der Bewerber bzw. dessen Vertreter/Vertreterin bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehend gemachten Angaben. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!