Der Spendentag: Rufen Sie an, helfen Sie mit! Stand: 12.12.2023 17:16 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e.V. und den fünf norddeutschen Landesverbänden. Höhepunkt der NDR Benefizaktion ist der große Spendentag am 15. Dezember.

Der große Spendentag

Überall im Sendegebiet nehmen NDR Mitarbeitende und zahlreiche prominente Gäste an den Spendentelefonen Ihre Anrufe entgegen. Und natürlich wird auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal kräftig gesammelt:

Helfen auch Sie mit!

Helfen auch Sie mit und rufen Sie am Spendentag an! Von 6 Uhr morgens bis zum späten Abend sind am 15. Dezember die Telefonleitungen der Spenden-Hotline freigeschaltet. Bis dahin können alle, die mithelfen wollen, anrufen und für "Hand in Hand für Norddeutschland" spenden. Jeder Betrag ist willkommen und wird zu 100 Prozent für die Projekte der Lebenshilfe im Norden verwendet. Das Call-Center in Hamburg ist ab 6 Uhr besetzt.

Die Telefonnummer der Spendenhotline veröffentlichen wir am Freitag um 6 Uhr auf dieser Seite.

Wer sitzt wann am Spendentelefon?

