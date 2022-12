Stand: 09.12.2022 12:42 Uhr Der Spendentag: Rufen Sie an, helfen Sie mit!

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit einem Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden geht es diesmal um Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges in Not geraten sind. Höhepunkt der NDR Benefizaktion ist der große Spendentag am 16. Dezember.

Der große Spendentag

Überall im Sendegebiet nehmen NDR Mitarbeitende und zahlreiche prominente Gäste an den Spendentelefonen Ihre Anrufe entgegen. Und natürlich wird auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal kräftig gesammelt: Ab 5 Uhr sind in der gemeinsamen Spendenzentrale am Rothenbaum die Telefonleitungen für Ihre Spenden offen.

Bei NDR 90,3 wird der Spendentag von unserern Moderatorinnen und Moderatoren begleitet. Mit dabei sind Nicole Steins (5 bis 10 Uhr), Maren Bockholdt (10 bis 13 Uhr), Carlo von Tiedemann (13 bis 15 Uhr) und Stephan Heller (15 bis 21 Uhr). Sie erfüllen die Musikwünsche unserer Hörerinnen und Hörer als Dank für ihre Spendenanrufe und haben natürlich auch all unsere Prominenten aus der Spendenzentrale live im Programm.

Helfen auch Sie mit!

Helfen auch Sie mit und rufen Sie am Spendentag an! Von 5 Uhr morgens bis zum späten Abend sind am 16. Dezember die Telefonleitungen der Spenden-Hotline freigeschaltet. Bis dahin können alle, die mithelfen wollen, anrufen und für "Hand in Hand für Norddeutschland" spenden. Jeder Betrag ist willkommen und wird zu 100 Prozent für Projekte des Kinderschutzbundes verwendet.

Die Nummer der kostenlosen Spenden-Hotline wird am 10. Dezember ab 5.00 Uhr veröffentlicht.

Wer sitzt wann am Spendentelefon?

Uhrzeit Person 8.00 - 10.00 Marvin Willoughby (Hamburg Towers) 8.00 - 9.30 Andreas Altenburg, Rundfunkmoderator und Autor ("Frühstück bei Stefanie" 8.30 - 10.00 Carlo von Tiedemann, NDR 90,3 Kultmoderator 9.00 - 11.00 Marek Erhardt, Synchronsprecher 9.00 – 10.30 Frederik Braun, Geschäftsführer Miniaturwunderland 9.30 - 10.00 Joachim Knuth, NDR Intendant 9.30 – 11.30 Fabian Harloff, Musiker und Schauspieler 10.00 - 11..00 Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin 10.00 - 11.00 Eddy Winkelmann, Musiker 10.00 - 11.00 Yared Dibaba, Moderator 11.00 - 12.00 Hubertus Meyer-Burckhardt, Moderator NDR Talkshow 11.00 - 13.00 Jens Riewa, Tagesschau-Chefsprecher und Moderator Hamburg Journal 11.00 - 13.00 Harald Maack, Schauspieler, "Notruf Hafenkante" 11.00 - 12.00 Michael Stich, Tennisspieler 11.00 - 12.00 Andreas Bornemann, Sportchef FC St. Pauli 11.00 -12.00 Oke Göttlich, Präsident FC St: Pauli 12.00 - 14.00 Wolfgang Trepper, Moderator und Kabarettist 13.00 - 14.00 Jon Flemming Olsen, Musiker und Comedian 13.00 -14.00 Jon Fleming Olsen, Musiker und Schauspieler 13.00 - 15.00 Nils Loenicker, Intendant Alma Hoppes Lustspielhaus 14.00 - 15.00 Rolf Zuckowski, Musiker 14.00 - 15.00 Michael Lang, Intendant Ohnsorg Theater 15.00 - 16.00 Sefan Gwildis, Deutscher Musiker 15.00 - 17.00 Horst Hrubesch, Ex-Fußballprofi und Trainer 16.00 - 18.00 Gerd Spiekermann, Autor und Plattschnacker 17.00 - 18.00 Saskia Fischer, Schauspielerin 18.00 - 20.00 Jane Comerford, Sängerin 18.00 -20.00 Isabella Vèrtes- Schütter, Intendantin Ernst Deutsch Theater

