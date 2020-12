Stand: 03.12.2020 16:35 Uhr Der Spendentag: Rufen Sie an, helfen Sie mit!

Der NDR sammelt im Rahmen seiner Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk und der Caritas geht es diesmal um die Corona-Hilfe für den Norden. Der Höhepunkt der NDR Benefizaktion ist der große Spendentag am 11. Dezember.

Der große NDR Spendentag

Überall im NDR Sendegebiet nehmen Moderierende, Mitarbeiter und zahlreiche prominente Gäste an den Spendentelefonen Ihre Anrufe entgegen. Und natürlich wird auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal kräftig gesammelt: Ab 5 Uhr sind in der gemeinsamen Spendenzentrale am Rothenbaum die Telefonleitungen für Ihre Spenden offen.

Außerdem werden unsere beiden NDR 90,3 Moderatoren Ulf Ansorge und Nicole Steins von 5 bis 22 Uhr den kompletten Spendentag über gemeinsam moderieren: Sie erfüllen die Musikwünsche unserer Hörerinnen und Hörer als Dank für ihre Spendenanrufe und haben natürlich auch all unsere Prominenten aus der Spendenzentrale live im Studio.

Helfen auch Sie mit!

Helfen auch Sie mit und rufen Sie an! Von 5 Uhr morgens bis zum späten Abend sind die Telefonleitungen der Spenden-Hotline freigeschaltet. Bis dahin können aller, die mithelfen möchten, anrufen und seine Spende für "Hand in Hand für Norddeutschland" zusagen. Jeder Betrag ist willkommen und wird zu 100 Prozent für Hilfs-Projekte der Verbände verwendet.

Die Nummer der kostenlosen Spenden-Hotline lautet: (08000) 637 903

Wer sitzt wann am Spendentelefon?

Uhrzeit Person 7.00 - 8.00 Enrique Fiß, Schauspieler (Großstadtrevier) 8.00 - 9.00 Katharina Fegebank (Zweite Bürgermeisterin) 8.00 - 10.00 Maren Bockholdt, NDR 90,3 Moderatorin 8.30 - 9.30 Saskia Fischer, Schauspielerin (Großstadtrevier) 9.30 - 10.30 Caren Miosga, Tagesthemen Moderatorin 10.00 - 11.00 Carola Veit, Präsidentin Hamburgischen Bürgerschaft 9:45 - 10.30 Joachim Knuth, Intendant NDR 10.00 - 11.00 Cornelia Poletto, Köchin 11.00 - 12.00 Carlo von Tiedemann, NDR 90,3 Moderator 11.00 - 12.00 Fabian Harloff, Schauspieler und Musiker 11.00 - 12.00 Hubertus Meyer-Burckhardt, Moderator NDR Talkshow 11.00 - 12.00 Isabella Vértes-Schütter, Intendantin Ernst Deutsch Theater 12.00 - 13.00 Sky du Mont, Schauspieler 12.00 - 13.00 Nils Loenicker, Alma Hoppes Lustspielhaus 12.00 - 13.00 Rolf Zuckowski, Liedermacher 12.00 - 13.00 Angela Roy, Schauspielerin 13.00-14.00 Harald Maack, Schauspieler (Notruf Hafenkante) 13.00-14.00 Michael Lang, Intendant Ohnsorg-Theater 13.00-14.00 Tim Berendonk, NDR Moderator (u.a. Mein Nachmittag) 14.00 - 15.00 Frank Ramond, Komponist 14.00 - 15.00 Corny Littmann, Schauspieler und Unternehmer 15.00 - 16.00 Stefan Gwildis, Sänger 15.00 - 16.00 Marvin Willoughby (Hamburg Towers) 16.00 - 17.00 Ulrich Waller, Leiter St. Pauli-Theater 17.00 - 18.00 Beate Kiupel, Schauspielerin, Ohnsorg-Theater 17.00 - 18.00 Thorsten Schröder, Moderator 19.00-20.00 Eddy Winkelmann, Musiker

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.12.2020 | 05:00 Uhr