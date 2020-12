"Hand in Hand": Promis in MV am NDR Spendentelefon Stand: 11.12.2020 10:20 Uhr Am Spendentag des NDR nehmen sich viele Prominente Zeit, Ihre Spenden für die Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" telefonisch entgegenzunehmen.

Die Spenden kommen in diesem Jahr Menschen zugute, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Mit dem gesammelten Geld werden Projekte unterstützt, die Betroffenen helfen, zum Beispiel soziale Beratungsstellen, Tafeln im Land und große Familien, die es besonders schwer haben, weil Vater oder Mutter erkrankt sind.

Helfen Sie mit!

Der Spendentag ist auch in diesem Jahr der Höhepunkt der NDR Benefizaktion. Moderatoren von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin, Politiker und viele Prominente nehmen von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr Ihre Spenden am Telefon entgegen. Unter anderem sind Sebastian Hämer, Jacqueline Boulanger, Annett Renneberg, Leif Tennemann, und Heinz Galling dabei.



Jeder Beitrag hilft! Das Geld kommt zu 100 Prozent Menschen zugute, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind.



Die Nummer der kostenlosen Spendenhotline lautet: 08000 - 637 006 (ab 11. Dezember, 6 Uhr freigeschaltet)

Corona-Hilfe für den Norden Spendenstand: 0 € JETZT SPENDEN

Dieses Thema im Programm: Die Stefan Kuna Show | 11.12.2020 | 05:00 Uhr