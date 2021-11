"Hand in Hand": Ihre Kupfermünzen als Spende Stand: 29.11.2021 06:00 Uhr Centstücke und alte Pfennige können Sie im Rahmen unserer Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" spenden. Unsere Stadtreporterinnen und -reporter sammeln sie ein.

Ihre Ein- bis Fünf-Cent-Münzen verstopfen das Portemonnaie oder liegen in verschiedenen Behältern in Ihrer Wohnung herum? NDR 90,3 hat eine Lösung dafür: Sie können Ihre Kupfermünzen für "Hand in Hand für Norddeutschland" spenden. Die NDR Benefizaktion unterstützt in diesem Jahr Kinder und Jugendliche in Zeiten von Corona zusammen mit dem Kinderschutzbund im Norden.

Ihre Kleingeldspende für den guten Zweck

NDR 90,3 Stadtreporterinnen Anne Adams und Anna Rüter und Stadtreporter Karsten Sekund sind an mehreren Stationen in Hamburg unterwegs, um Ihre Spenden einzusammeln. Spenden können Sie sogar Ihre immer noch nicht zur Bank gebrachten Pfennige. An folgenden Orten können Sie uns treffen, um ihre Kleingeldspende bei uns abzugeben.

Mittwoch, 1. Dezember, 11.00 Uhr: Rahlstedt, Rahlstedter Bahnhofsstraße

Freitag, 3. Dezember, 11.00 Uhr: Harburg, Sand

Montag, 6. Dezember, 9.00 Uhr: Bergedorf, Bahnhof-Südseite, Weidenbaumsweg

