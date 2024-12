Hand in Hand: Diese Promis sitzen in Niedersachsen am Telefon

Stand: 12.12.2024 16:01 Uhr

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt in diesem Jahr Spenden für Projekte, die Menschen aus der Einsamkeit helfen. Am NDR Spendentelefon sitzen von 7 bis 21 Uhr viele Prominente.