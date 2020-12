"Hand in Hand": Der große Spendentag in Niedersachsen Stand: 10.12.2020 18:08 Uhr Menschen, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind, stehen diesmal bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" im Fokus. Am Spenden-Telefon sitzt auch viel Prominenz.

Die Corona-Zeit ist für niemanden einfach - aber manche hat sie besonders hart getroffen. NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen informieren im Rahmen der Benefizaktion über die Situation im Land, stellen Hilfsprojekte vor und rufen zum Spenden auf. Partner sind die Caritas und Diakonie im Norden, der Erlös kommt ihnen zu 100 Prozent zugute. Höhepunkt der Aktion ist der große NDR Spendentag am Freitag: Den ganzen Tag über nehmen Prominente sowie NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch Spenden entgegen.

Die kostenfreie Spendentelefonnummer am Freitag von 6 bis 22 Uhr: (08000) 63 70 07.

Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft außerdem bis zum 31. Januar 2021 ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE77 201 205 200 300 400 500; Empfänger: Diakonie und Caritas im Norden).

Prominente am Spendentelefon

Auf dem Instagram-Account von NDR Niedersachsen sind am großen Spendentag auch einige der Prominenten zu sehen, die am Spendentelefon Anrufe entgegennehmen. Wer alles dabei ist, sehen Sie hier in alphabetischer Reihenfolge:

Bernd Althusmann (8 - 9 Uhr)

Maike Bollow (11 - 13 Uhr)

Sven-Sören Christophersen (19 - 21 Uhr)

Jule Gölsdorf (19 - 22 Uhr)

Barbara Havliza (19.30 - 20.30 Uhr)

Reinhold Hilbers (14.30 - 15.30 Uhr)

Birgit Honé (10 - 11 Uhr)

Nicolas Kiefer (10 - 11 Uhr)

Martin Kind (11 - 12 Uhr)

Hans-Joachim Lenke (14 - 15 Uhr)

Olaf Lies (18 - 19 Uhr)

Denise M'Baye (17 - 18 Uhr)

Ralf Meister (17 - 18 Uhr)

Belit Onay (16 - 17 Uhr)

Barbara Otte-Kinast (10 - 11 Uhr)

Carola Reimann (14.30 - 15.45 Uhr)

Sebastian Schröder (10 - 12 Uhr)

Nikolaus Schwerdtfeger (17 - 18 Uhr)

Mirko Slomka (9 - 10 Uhr)

Andreas Toba (13 - 14 Uhr)

Björn Thümler (7 - 8 Uhr)

Grant Hendrik Tonne (10 - 11 Uhr)

Stephan Weil (7 - 8 Uhr)

Bettina Wulff (9 - 11 Uhr)

Detlef Wutschik (11 - 13 Uhr)

Solidarität in Krisenzeiten

"In Krisenzeiten ist Solidarität besonders wichtig", so NDR Intendant Joachim Knuth. "Deshalb möchten wir in diesem Jahr mit 'Hand in Hand für Norddeutschland' die Menschen im Norden unterstützen, die durch die Corona-Pandemie besonders unter psychischen oder sozialen Schwierigkeiten leiden." Die Benefizaktion hat inzwischen Tradition: 2020 unterstützt der NDR mit "Hand in Hand für Norddeutschland" bereits im zehnten Jahr wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden.

NDR Talk Show Spezial zum großen Spendentag

Zum großen Spendentag der Benefizaktion zeigt das NDR Fernsehen ein NDR Talk Show Spezial. Moderiert wird die dreieinhalbstündige Live-Sendung von Hubertus Meyer-Burckhardt, Jörg Pilawa, Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen. Judith Rakers stellt anhand von Reportagen und als Studiogast einzelne Hilfsprojekte aus den vier Bundesländern vor. Die NDR Talk Show Spezial beginnt um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen.

