"Hand in Hand": Danke für über 1,9 Millionen Euro Stand: 16.12.2023 07:37 Uhr 1.916.140 Millionen Euro - so viel Geld kam beim großen Spendentag des NDR zusammen. Bekannte Persönlichkeiten, Politikerinnen und Beschäftigte des NDR nahmen am Freitag Spendenanrufe entgegen.

In diesem Jahr sammelte der Norddeutsche Rundfunk gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e.V. und ihren fünf Landesverbänden im Norden. Dabei unterstützen sie Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien für mehr gesellschaftliche Teilhabe und eine bessere Lebensqualität. Alle Spenden kommen zu 100 Prozent den Landesverbänden der Lebenshilfe in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen und ihren Projekten zugute. Dabei sind die knapp zwei Millionen Euro vom Spendentag nur erster Zwischenstand, denn es kann weiter gespendet werden.

Viel Prominenz beim Spendentag

Der Spendentag war auch in diesem Jahr der Höhepunkt der NDR Benefizaktion. Moderatoren von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin, Politiker und viele Prominente nahmen von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr Ihre Spenden am Telefon entgegen. Unter anderem waren die Musiker Sebastian Hämer, Joris Rose und Öxl, SSC-Trainer Felix Koslowski, Hansa-Reporter Jan Didjurgeit und Angel-Experte Heinz Galling dabei. Der Sänger Kamrad (großes Foto oben), der erstmals Anrufe am Spendentelefon entgegennahm, war von der Resonanz begeistert. Er habe gespürt, wie sehr sich Menschen darüber freuen, wenn sie anderen etwas Gutes tun können.

Verständnis für einander vertiefen

Die Chefredakteurin des NDR in MV, Gordana Patett, unterstrich das übergeordnete Ziel der NDR Benefizaktion: "In diesem Jahr geht es gemeinsam mit der Lebenshilfe darum, zu verdeutlichen, dass Menschen mit Behinderung ein untrennbarer Teil unserer Gesellschaft sind." Es gehe auch darum, Spenden zu sammeln. Doch genauso sollen die Projekte der Lebenshilfe gezeigt und die Geschichten dahinter erzählt werden, um das Verständnis füreinander zu fördern. "Unsere Reporterinnen und Reporter sind in den letzten Tagen und Wochen durchs Land gereist und haben unglaublich viele beeindruckende Menschen und Projekte kennengelernt, und daraus sind sehr, sehr berührende Beiträge entstanden", so Patett.

Noch bis Ende Januar kann gespendet werden

Ganz wichtig: Das Spendenkonto ist noch bis Ende Januar geöffnet. Unter dieser Bankverbindung können Sie eine Spende an die Lebenshilfe überweisen, ohne dafür zum Telefonhörer zu greifen.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE64 201 205 200 100 200 300

BIC: BFSWDE33HAN

Empfänger: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Mit der Summe sollen unterschiedlichste Projekte in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt werden. Das gesammelte Geld wird nach einem bestimmten Schlüssel auf die vier Bundesländer verteilt, die zum NDR Sendegebiet gehören, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

