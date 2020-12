"Hand in Hand": Banjo mit Promi-Unterschriften zu ersteigern Stand: 11.12.2020 08:00 Uhr Ersteigern Sie ein Banjo mit Unterschriften von Künstlern aus dem Lieblingsmix von NDR 1 Radio MV. Der Erlös der NDR Benefizaktion kommt Menschen zugute, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind.

Noch hält Theresa Hebert aus der Stefan Kuna Show das Gitarrenbanjo in den Händen, aber schon bald kann es Ihnen gehören!

"Hand in Hand für Norddeutschland" - so heißt unsere NDR Benefizaktion, bei der wir jedes Jahr über Hilfsprojekte informieren und zu Spenden für den guten Zweck aufrufen. In diesem Jahr kommt das gespendete Geld zu 100 Prozent Menschen im Norden zugute, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind.

Mitmachen und helfen Spendenstand: 0 € JETZT SPENDEN

Nach einem Alfa Romeo Spider, der an xxx aus xxx für xx.xxx Euro gegangen ist, versteigern wir dieses Jahr für den guten Zweck ein Gitarrenbanjo. - Handsigniert von Michael Schulte, Annett Louisan, Ina Müller und Philipp Dittberner. Ein echtes Unikat für alle Musikfans!

Aktuelles Gebot 0 € Stand: 09.12. 16:49 Uhr / Ohne Gewähr

Ein echtes Familienstück

Das sechssaitige Zupfinstrument aus den 60er Jahren stammt von Michael Gudzich aus Carolinenhof. Er hat es beim Tauschexperiment von NDR 1 Radio MV im März gegen zwei Bänke aus alten Snowboards eingetauscht. Für den Musiker, der das Banjo von seinem Onkel geerbt hat, war es lange Zeit ein Schmuckstück in den eignen vier Wänden.

Bieten Sie mit!

Mitmachen geht ganz einfach: Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und geben Sie dort Ihr verbindliches Gebot ab. Die Aktion läuft bis zum 11. Dezember um 19 Uhr. Das höchste Gebot gewinnt.

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen!

Ihre Daten Name: * Ort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: * Ihr Gebot in Euro Ich biete: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 11.12.2020 | 08:00 Uhr