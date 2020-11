Stand: 19.12.2018 16:50 Uhr Alben-Übergabe: "Diese Sammlung passt perfekt"

"Diese Sammlung passt perfekt zu uns, denn uns gibt es schon seit 1912", sagt Taxi-Unternehmer Günther Möller, als er die kostbare Autogramm-Sammlung zur Übergabe freudestrahlend in den Händen hält. "Wir haben bestimmt viele der Prominenten in unseren Taxis transportiert." Möller findet es zudem wichtig, mehr für pflegebedürftige Menschen zu tun. Deshalb hat er gern die NDR Benefizaktion "Hand in Hand" zugunsten von Menschen mit Demenz mit seinem Kauf der Alben unterstützt.

Eine spannende Versteigerung

Zuvor hatte NDR 90,3 Hörerin Monika Lühr mit der Versteigerung ihrer Autogrammsammlung für ganz schön viel Aufregung gesorgt: Hörerinnen und Hörer von NDR 90,3 hatten die Möglichkeit, die Sammlung zugunsten der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zu ersteigern. Zahlreiche Gebote waren eingegangen. Das Höchstgebot hat schließlich Günther Möller, Chef von Taxi Hamburg 6x6, mit 7.099 Euro abgegeben.

Autogrammjägerin Monika Lühr

Elf Jahre, von 1954 bis 1965, war die Hamburgerin Monika Lühr in der Hansestadt unterwegs, um Autogramme zu sammeln. Von Sophia Loren bis Alfred Hitchcock, von Marlene Dietrich bis Shirley MacLaine kamen so rund 600 Autogramme von Weltstars zusammen. Zugunsten der Benefizaktion "Hand in Hand" ließ Monika Lühr ihren Schatz schließlich versteigern. Die Idee dazu hatte sie schon länger. Bei einer Führung durch das Landesfunkhaus Hamburg hat sie Kontakt zu der Redaktion aufgenommen und so ihr Vorhaben realisiert.

Die Welt des Showbusiness in 16 Alben

Die ganze Welt des Showbusiness - versammelt in 16 Alben, aufbewahrt in der der kleinen Wohnung von Monika Lühr in Alt-Osdorf. Es sind die Stars einer Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einem völlig zerstörten Land aufwächst und deren Sehnsucht nach Glamour, dem Glanz der großen Welt, groß ist. Mit 14 Jahren ist Lühr zum ersten Mal dabei, als auf St. Pauli gedreht wird: "Das war eigentlich Zufall, ich wohnte in der Nähe", erzählt sie.

Auf der Jagd nach den Stars

Doch schnell lernt sie Autogrammjäger kennen, die immer dort zu finden sind, wo in der Stadt gerade Stars und Sternchen absteigen: Ihre Tummelplätze sind die Luxushotels an der Alster - wie das Atlantic, Prem, Bellevue oder das Vier Jahreszeiten. Max Schmeling, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Rock Hudson oder Sophie Loren - das alles sind weltbekannte Menschen, die in den 1950er- und 1960er-Jahren Hamburg besuchen, denen Monika Lühr eines ihrer Poesiealben gibt, in denen sie die Autogramme sammelt. "Ich war nie hysterisch wie es heute der Fall ist. Stars waren für mich Menschen, die ich bewunderte. Weil sie gute Filme drehten oder singen konnten, aber ich war nie so, dass ich anfing zu kreischen, weil ich einen Star auf der Straße gesehen habe", erinnert sich Lühr.

Autogramme aus der Sammlung Albers, Hans - Schauspieler/Sänger (1891 - 1960)

Andersen, Lale - Sängerin/Schauspielerin (1905 -1972)

Armstrong, Louis - Jazzmusiker (1901 - 1971)

Baker, Josephine - Tänzerin/Sängerin/Schauspielerin (1906 - 1975)

Belafonte, Harry - Sänger/Schauspieler (*1927)

Bergengruen, Werner - Schriftsteller (1892 - 1964)

Callas, Maria - Opernsängerin (1923 - 1977)

Constantine, Eddie Schauspieler (19017 - 1993)

Davis Jr., Sammy - Unterhaltungskünstler (1925 - 1990)

Dietrich, Marlene - Schauspielerin/Sängerin (1901 - 1992)

Durrell, Lawrence - Schriftsteller (1912 - 1990)

Ehre, Ida - Schauspielerin (1900 - 1989)

Ellington, Duke - Jazzmusiker (1899 - 1974)

Fitzgerald, Ella - Sängerin (1917 - 1996)

Froboes, Cornelia - Schauspielerin/Sängerin (*1943)

George, Götz - Schauspieler (1938 - 2016)

Goodman, Benny - Jazzmusiker (1909 - 1986)

Gründgens, Gustaf - Schauspieler und Theaterintendant (1899 - 1963)

Heesters, Johannes - Schauspieler/Sänger (1903 - 2011)

Hindemith, Paul - Komponist (1895 - 1963)

Hitchcock, Alfred - Regisseur (1899 - 1980)

Holden, William - Schauspieler (1918 - 1981)

Hudson, Rock - Schauspieler (1925 - 1985)

Karajan, Herbert von - Dirigent (1908 - 1989)

Koch, Marianne - Schauspielerin (*1931)

Kraus, Peter - Schauspieler/Sänger (*1939)

Kuhlenkampff, Hans - Joachim Schauspieler/Moderator (1921 - 1998)

Leander, Zarah - Schauspielerin/Sängerin (1907 - 1981)

Liebermann, Rolf - Komponist (1910 - 1999)

Loren, Sophia - Schauspielerin (*1934)

MacLaine, Shirley - Schauspielerin (*1934)

Meysel, Inge - Schauspielerin (1910 - 2004)

Pulver, Lieselotte - Schauspielerin (*1929)

Quadflieg, Will - Schauspieler (1914 - 2003)

Quinn, Freddy - Schlagersänger/Schauspieler (*1931)

Rühmann, Heinz - Schauspieler (1902 - 1994)

Schell, Maximilian - Schauspieler (1930 - 2014)

Schenkel, Martin - Schauspieler/Sänger (1968 - 2003)

Schmeling, Max - Boxer (1905 - 2005)

Schneider, Romy - Schauspielerin (1938 - 1982)

Schweitzer, Albert - Arzt, Philosoph, Theologe, Pazifist (1875 - 1965)

Soraya Esfandiary-Bakhtiary - erste Ehefrau des Schahs von Persien (1932 - 2001)

Strawinsky, Igor - Komponist (1882 - 1971)

Valente, Catarina - Sängerin (*1931)

Voscherau, Carl - Schauspieler/Sprecher (1900 - 1963)

Zuckmayer, Carl - Schriftsteller (1896 - 1977)

Versteigerung für den guten Zweck

Auch ein Autogramm von Regisseur Alfred Hitchcock findet sich in der Sammlung: "Der war nett. Das war ein kleiner pummeliger Mensch, sprach gut Deutsch", so Monika Lühr. Mit wenigen Strichen hat der berühmte Regisseur mit Tinte seine Silhouette über seine Unterschrift gezeichnet. Albert Schweitzer schreibt: "Mögen sich viele treue Freunde nach mir in dieses Buch eintragen." Rund 600 Autogramme hat Monika Lühr zusammengetragen. Eine besondere Sammlung sei das, meint Daniel Schramm, Buch- und Schriftenexperte der NDR Sendung Lieb & Teuer: "Das ist ja auch ein Stück Hamburger Sozialgeschichte." Der Wert der Sammlung sei schwer zu taxieren, liegt nach Schätzung des Experten zwischen 1.000 und 4.000 Euro.

