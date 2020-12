Stand: 09.12.2020 11:53 Uhr Großer Spendentag bei "Hand in Hand für Norddeutschland"

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland: Corona-Hilfe - gemeinsam für den Norden" findet am Freitag, 11. Dezember, ihren Höhepunkt: Zahlreiche Prominente sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR engagieren sich am großen Spendentag den ganzen Tag über am Spendentelefon. Der Erlös der Aktion kommt zu 100 Prozent den Projekten der Caritas und der Diakonie im Norden zugute. Sie unterstützen Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Hier können Sie jederzeit spenden, am Freitag nehmen wir Ihre Spende auch telefonisch entgegen:

Kostenlose Spenden-Hotline: (08000) 63 70 00 Unter dieser kostenfreien Nummer nehmen wir am Freitag, 11. Dezember, von 6 bis 24 Uhr Ihre Spende entgegen. Vielen Dank!

Der Spendentag in den NDR Programmen