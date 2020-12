Großer Erfolg beim NDR Spendentag in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 11.12.2020 21:00 Uhr Am Spendentag des NDR haben viele Prominente in Schwerin Spenden für die Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" telefonisch entgegengenommen.

Der Spendentag ist auch in diesem Jahr der Höhepunkt der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Moderatoren von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin haben gemeinsam mit Politikerinnen, Politikern und vielen Prominenten Ihre Spenden am Telefon entgegen genommen. Dabei waren Sänger Sebastian Hämer, Jazz-Künstlerin Jacqueline Boulanger, Schauspielerin Annett Renneberg, NDR 1 Radio MV Telefonspaßvogel Leif Tennemann und Angelexperte Heinz Galling.

Sportwagen und Musikinstrument versteigert

Ebenfalls für den guten Zweck kam in der Stefan Kuna Show ein echtes Schmuckstück unter den Hammer: Für einen Alfa Romeo Spider hat Klaus Griepentrog aus Rühn 41.041 Euro geboten. Auch ein Gitarrenbanjo wechselte durch eine Versteigerung den Besitzer. 700 Euro bot Jessica Arendt aus Hannover für das von Michael Schulte, Annett Louisan, Ina Müller und Philipp Dittberner handsignierte Musikinstrument.

Die Spenden kommen zu hundert Prozent Menschen zugute, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Mit dem Geld sollen auch unterschiedlichste Projekte in Mecklenburg-Vorpommerns unterstützt werden - die Tafel in Waren zum Beispiel braucht ein neues Auto, Ehrenamtliche von der Telefonseelsorge Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig kontaktlos weitergebildet werden, außerdem wird gesammelt für Hausaufgabenhilfen in Bergen und Grevesmühlen. Das Spendenkonto ist noch bis zum 31. Januar 2021 geöffnet.

