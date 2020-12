Exklusive Promi-Handabdrücke: Bieten Sie mit! Sendedatum: 04.12.2020 17:00 Uhr Auch in diesem Jahr versteigern wir wieder eindrucksvoll gerahmte Handabdrücke von Til Schweiger, Lukas Graham, Milow, Stefanie Kloß und Wotan Wilke Möhring für den guten Zweck.

Ab Montag, dem 7. Dezember, können Sie eine Woche lang täglich eines der Unikate meistbietend ersteigern! Welche Handabdrücke wann versteigert werden, erfahren Sie um 6 Uhr im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens.

Gebote können nur per E-Mail an studio@ndr2.de oder über das Formular auf unserer Internetseite abgegeben werden.

Der Erlös kommt in diesem Jahr zu 100 Prozent den Menschen zu, die durch Corona ganz besonders in Not geraten sind. Die Kooperation des Diakonischen Werkes und der Caritasverbände im Norden sind Partner der Aktion. Sie bieten anlässlich der Corona-Pandemie spezielle Hilfsangebote zum Beispiel für Familien, Wohnungslose, Alleinerziehende, psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Migranten und ältere alleinstehende Menschen.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr versteigern wir im Rahmen der NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" auch in diesem Jahr wieder originale Handabdrücke von Prominenten. Die Abdrücke wurden bei Studiobesuchen mit Schaumstoffkissen erstellt. Diese haben wir dann in Gips gegossen, mit einem goldenen Anstrich versehen und mit einem Foto hochwertig im Format 50 x 40 cm rahmen lassen. So sind die besonderen Unikate entstanden, die wir für den guten Zweck versteigern.

Wenn Sie einen Abdruck ersteigert haben...

Dann überweisen Sie das Geld direkt auf das offizielle Spendenkonto - für einen guten Zweck! Bitte beachten Sie, dass wir für Versteigerungen keine Spendenquittung ausstellen können (weitere Infos und der genaue Ablauf in den Teilnahmebedingungen).

Spendenkonto "Hand in Hand für Norddeutschland"

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE77 201 205 200 300 400 500

BIC: BFSWDE33HAN

Empfänger: Diakonie und Caritas im Norden

Hier geht`s zum Spendenkonto! Jetzt spenden für die Corona-Hilfe im Norden Das Spendenkonto für die Aktion 2020 ist eröffnet, in allen Banken, Sparkassen und online kann nun gespendet werden.

Unterstützt wurden wir bei der Erstellung der Unikate von Kerstin Wilke (Baby-Imprint.de) aus Bergedorf.

