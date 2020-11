Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Von guten Mächten geborgen

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Oda Haufft ist 62 Jahre alt und arbeitet im ambulanten Hospizdienst Rostock. Sie wird von Worten des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer getragen:

"Wenn ich zu einer Sterbebegleitung gehe, tragen mich diese Worte: 'Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag.'“ Oda Haufft

