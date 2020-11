Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Ein kleines Büchlein

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Ute Genz ist 49 Jahre alt und arbeitet als ehrenamtliche Hospizbegleiterin im Ambulanten Hospizdienst Christophorus in Teterow. Sie sagt über ihre Arbeit:

"Ein Anruf, eine Frage: 'Ute, kannst du…?' Oftmals kann ich, aber manchmal eben auch nicht und das ist dann auch gut so. Die Menschen, die ich begleite im Sterbeprozess, leben oftmals in einem Altenheim. Manchmal wird meine Unterstützung auch im Zuhause benötigt. Der Erstbesuch ist immer mit einigen Fragen versehen: Passen wir überhaupt 'zusammen', stimmt die 'Chemie'? Es kann vorkommen, dass mein Gegenüber sich einen ganz anderen Typ Mensch vorgestellt hat. In all den Jahren hat mir ein kleines unscheinbares Büchlein gute Dienste geleistet, es heißt: 'Nicht allein gelassen'." Ute Genz

