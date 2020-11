Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Ein Engel auf allen Wegen

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Christiane Westphalen ist 73 Jahre alt und betreut seit elf Jahren ehrenamtlich unheilbar erkrankte Kinder im Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Sie nimmt einen Psalm mit zur Arbeit:

"'Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg, und der dich bringt an den Ort, den ich bereitet hab' - vor vielen Jahren habe ich diesen Psalm, vertont zu einem Kanon, in einem Chor kennengelernt. Seitdem begleiten mich die Melodie und vor allem die Worte überall hin. Zu wissen, dass ich behütet werde und mich geborgen fühlen kann - das ist für mich in meinem Leben sehr wichtig. Das möchte ich gerne weitergeben. So hat mich dieser Kanon mit dazu bewogen, andere Menschen, vor allem Kinder, zu begleiten und zu behüten, so gut ich es vermag." Christiane Westphalen

