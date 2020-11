Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Den offenen Himmel im Blick

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Carmen Hahn ist 69 Jahre alt und arbeitet im ehrenamtlichen Hospizdienst Güstrow. Sie nimmt den Gedanken an den offenen Himmel mit zur Arbeit:

"Wenn ich eine Person begleite, dann nehme ich einen offenen Himmel mit. Ich bin mir sehr bewusst, dass es nun ganz um diese Person geht und deshalb halte ich mich sehr offen für alles, was in den Stunden der Begleitung abläuft. Wenn ich ganz still bei dem Menschen am Bett sitze, hülle ich die Person mit guten Gedanken und Gebeten ein. Diese sind wie kleine, weiche Wolken von Frieden, Liebe und unendliche Güte eines gnädigen Gottes, die schon eine Färbung des Ewigen haben. Ich glaube, dass die Person die Atmosphäre spürt und sich nicht alleine fühlt." Carmen Hahn

