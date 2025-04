Die True-Crime-Produktion "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" der Gebrüder Beetz Filmproduktion im Auftrag der ARD erzählt den Kampf der Fachdirektion 65 gegen Kiez-Größen wie den St. Pauli-"Paten" Wilfrid Schulz, den Auftragsmörder Werner "Mucki" Pinzner und die "Nutella-Bande" aus Sicht der Polizei - und gibt in fünf Folgen tiefe Einblicke in die verbrecherischen Machenschaften von damals. Zu Wort kommen neben einstigen Ermittler*innen auch die Gegenspieler von damals, so sie noch leben.



Die fünfteilige Serie von Ina Kessebohm, Georg Tschurtschenthaler, Christian Beetz und Florian Fettweis wurde auf dem Filmfest Hamburg mit dem Sonderpreis für serielle Formate ausgezeichnet und ist hier im Dossier und in der ARD Mediathek zu sehen.



Der NDR Podcast "Kiezkinder. Die 80er in Hamburg, St. Pauli" von den Machern der Doku-Serie Ina Kessebohm, Georg Tschurtschenthaler und Florian Fettweis erzählt von vier Menschen, die das damalige St. Pauli in jungen Jahren, als Kinder und Teenager erlebt haben: den Sohn einer Kiez-Größe, einer Sexarbeiterin, einer Polizistin und einem Punk. Sie erzählen von Glamour und Elend, Familienleben und Drogensumpf, Sex und einem Virus, das damals alles veränderte: HIV - hier im Dossier und in der ARD Audiothek.