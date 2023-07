Stand: 13.07.2023 15:30 Uhr Der Neue Elbtunnel: Hamburger Pionierwerk und Staufalle

Er gilt als die wichtigste Verkehrsader Norddeutschlands und ist ein Nadelöhr für den europäischen Durchgangsverkehr. Regelmäßige Wartungen und Reparaturarbeiten sind Alltag, Staus auch, wie das NDR Verkehrsstudio immer wieder berichtet. Baubeginn des Neuen Elbtunnels war im Juni 1968, nach jahrelangem Gezerre um die richtige Idee einer Elbquerung und nach längeren Planungszeiten. Die Arbeiten an dem Bauwerk der Superlative dauerten Jahre, Anwohner litten unter Lärm und Schmutz. Am 10. Januar 1975 wurde das Bauwerk mit drei Röhren eröffnet, 2002 kam eine vierte Röhre hinzu. Weil auch der Straßenverkehr weiter zunimmt, bleibt der Tunnel ein Engpass.

Von der Geschichte des Neuen Elbtunnels handelt ein neuer Film des NDR. Durch ihn führt Hubertus Meyer-Burckhardt als Moderator. Er besucht wichtige Originalschauplätze, so auch direkt das Tunnelinnere. An den Arbeiten damals war der spätere Entertainer Mike Krüger als Betonbauer beteiligt. Zu den Darstellern der historischen Figuren der Doku gehört unter anderem Peter Lohmeyer. Zu sehen ist der Film am 20. Juli um 20.15 im NDR Fernsehen.