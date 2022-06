Stand: 15.06.2022 12:30 Uhr "In allen vier Ecken soll Freundschaft stecken"

Jeder hatte eins. Manchen ist das heute ein wenig peinlich, aber die Erinnerung ist erstaunlich frisch: das Poesiealbum. Lackbildchen, Aufkleber, Passbilder oder einfach selbst gemalte Blümchen. Dazu kurze Verse oder Sinnsprüche, mit Füller auf Bleistiftlinien geschrieben oder leicht schräg auf die weiße Seite gekrakelt: "Edel sei der Mensch, hilfreich und gut." Oder der Klassiker: "In allen vier Ecken soll Freundschaft drin stecken", mit Eselsohren natürlich. Vor allem im Ferienlager wurden viele Freundschaften geschlossen, aber irgendwann hat man sich aus den Augen verloren. Wir haben uns auf die Suche begeben.

Wir haben Sie begleitet

Beim Blättern im Poesiealbum werden vergangene Zeiten wach. Früher oder später stellt sich jeder die Frage: Was ist aus all diesen Menschen geworden? Warum gingen scheinbar unverbrüchliche Freundschaften auseinander? Und warum sehnen wir uns so sehr danach, uns gegenseitig unserer Freundschaft zu vergewissern? Wir haben Sie bei der Suche nach alten Bekannten, der ersten Liebe, Schul- und Sportsfreunden begleitet. Entstanden ist eine dreiteilige Dokumentation.