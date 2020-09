Stand: 16.09.2020 11:15 Uhr - NDR Fernsehen

Helga Feddersen: Großes Herz und große Klappe von Nicola Millies

Am Ende ist die Krankheit stärker: Am 24. November 1990 erliegt Helga Feddersen in einem Hamburger Krankenhaus ihrem Krebsleiden, das sie über Jahrzehnte immer wieder niedergekämpft hat. Vielen Zuschauern bleibt die beliebte Schauspielerin, die nur 60 Jahre alt wird, vor allem als "Ulknudel der Nation" in Erinnerung. Doch die Hamburgerin war mehr als nur Blödel-Bardin. Sie war eine geniale Komödiantin, hochprofessionelle Schauspielerin, fantasievolle Autorin und eine sensible Persönlichkeit, die viele Schicksalsschläge überstand.

Als Tochter eines Kaufmanns für Seemannsausrüstung am 14. März 1930 in Hamburg geboren, erwacht in Helga Feddersen schon früh der Wunsch, Schauspielerin zu werden. Die hübsche "Deern" nimmt Unterricht und hat mit nur 19 Jahren ihr Debüt am Hamburger "Theater im Zimmer".

So erfolgreich ihre Karriere beginnt, so dramatisch wendet sich Helga Feddersens Leben. 1955 entdeckt man einen Tumor bei ihr. Bei der Operation wird die Ohrspeicheldrüse so unglücklich verletzt, dass die Schauspielerin eine dauerhafte Gesichtsentstellung davonträgt.

Längere Zeit kann sie nicht auftreten, fasst aber neuen Mut und beginnt 1957 als Souffleuse und Regieassistentin beim NDR. Erste Rollenangebote folgen und Helga Feddersen erkennt ein Talent in sich, das ihr keine Schönheitsoperation, kein Schauspielunterricht geben kann: Sie kann Menschen zum Lachen bringen. Neben ernsthaften Rollen wie in den "Buddenbrooks" (1959), spielt sie sich vor allem als Else Tetzlaff in Wolfgang Menges "Ein Herz und eine Seele" und als Sketch- und Moderationspartnerin von Frank Zander in der Musiksendung "Plattenküche" in die Köpfe und Herzen ihrer Fans.

Hamburger Deern mit Talent für komische Rollen

Auch Dieter Hallervorden ist von der norddeutschen Ulknudel sehr angetan. Neben vielen Sketchen entsteht mit ihm im Jahr 1978 der Überraschungshit "Du, die Wanne ist voll" (eine Hit-Parodie von "You’re the One That I Want" aus dem Musical "Grease"), der es sogar bis in die deutschen Top Ten schafft.

Ihr erster Mann, der frühere NDR Dramaturg Götz Kozuszek, mit dem sie seit 1962 bis zu dessen Tod im Jahr 1985 verheiratet ist, entdeckt Helga Feddersens Talent als Schriftstellerin. Von ihr stammen die Drehbücher zu "Bismarck von hinten oder Wir schließen nie", "Helga und die Nordlichter" und "Geschichten aus der Heimat".

Ein Star am eigenen Theater

Im Oktober 1983 verwirklicht sie sich einen lang gehegten Wunsch und gründet zusammen mit ihrem Freund Olli Maier das kleine "Theater am Holstenwall" in Hamburg. Dort führt sie die Komödie "Die Perle Anna" mehr als 400 Mal vor begeistertem Publikum auf und macht die Bühne auch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Erneuter Kampf gegen die Krankheit

Aber das Glück will der Schauspielerin einfach nicht treu sein. 1987 erkrankt Helga Feddersen erneut. Ein bösartiger Tumor am rechten Auge zwingt sie, die Schauspielerei ruhen zu lassen. Im Juni 1990 muss sich die 60-Jährige erneut einer Tumor-Operation unterziehen. Doch die Krankheit ist zu weit fortgeschritten. Helga Feddersen gibt ihren Hausstand auf und zieht mit ihrem Lebensgefährten in ihr Friesenhaus auf der Nordseeinsel Föhr. Die glücklichen Tage dort sind nur von kurzer Dauer. Am 24. November 1990 erliegt Helga Feddersen dem Krebs.

Beigesetzt wird sie auf Wunsch ihres Mannes Olli Maier, den sie wenige Tage vor ihrem Tod noch heiratet, in dessen Heimatstadt Stuttgart. In Hamburg erinnert in Altona seit 2016 die Helga-Feddersen-Twiete an die große Volksschauspielerin.

