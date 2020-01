Stand: 20.01.2020 10:52 Uhr - NDR Kultur

Ladelund: Wie Erinnerungskultur zu Versöhnung führt von Michael Hollenbach

Hoch im Norden - an der Grenze zu Dänemark - liegt eine der ältesten KZ-Gedenkstätten Deutschlands: Ladelund. Sie ist die einzige Gedenkstätte in kirchlicher Trägerschaft. Schon Anfang der 50er-Jahre begann hier die Aufarbeitung der Lagergeschichte. Und es entstand eine ungewöhnliche Partnerschaft zwischen Ladelund und dem niederländischen Ort Putten, die ihren Ursprung in einem grauenvollen Gewaltakt wenige Monate vor Kriegsende hat.

Bei einem Anschlag niederländischer Partisanen wurde am 1. Oktober 1944 ein deutscher Offizier getötet. In einem Racheakt zerstörten deutsche Soldaten daraufhin in Putten mehr als 100 Häuser. Frauen und Kinder mussten aus dem Ort fliehen, mehr als 600 Männer wurden in deutsche Konzentrationslager deportiert.

Weitere Informationen Versöhnung: Die KZ-Gedenkstätte Ladelund Vor 75 Jahren ließ die SS das KZ Ladelund errichten. In nur sechs Wochen starben Hunderte Häftlinge durch die unmenschlichen Bedingungen. Jährlich wird ihrer am Volkstrauertag gedacht. mehr

Nur 48 von 600 Deportierten aus Putten überlebten

Viele von ihnen kamen in das Lager Ladelund, eine Außenstelle des KZ Neungamme, das die SS am 1. November 1944 hatte errichten lassen. Die Bedingungen dort: Kaum Nahrung, harte Arbeit, keine medizinische Versorgung. "Das führte dazu, dass viele einfach an Schwäche, an Hunger starben, krank wurden", sagt Katja Happe, die Leiterin der Gedenkstätte Ladelund. Viele der Häftlinge seien geprügelt und misshandelt worden, was ebenfallszum Tod vieler Lagerinsassen geführt habe. "Von den über 600 Männern, die deportiert worden sind, sind nach Kriegsende 48 nach Putten zurückgekommen." Das habe ein Trauma in Putten ausgelöst, das bis heute andauere.

Dass später Versöhnung zwischen den Menschen aus Putten und Ladelund möglich wurde, dafür hat Johannes Meyer die Grundlage gelegt. Der damalige Pastor, der in den 1930er-Jahren noch ein glühender Nationalsozialist war, hat die Toten würdevoll und christlich in Namensgräbern bestattet. Und er sorgte dafür, dass die Hinterbliebenen in Putten nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhren, was mit den Männern geschehen war, berichtet Jan van den Hoorn, Vorsitzender der Stiftung "Oktober 44": "Der damalige Pastor Meyer hat gesagt: 'Wir schämen uns für das, was da passiert ist. Aber wir sorgen jetzt gut für die Gräber.'" Dadurch seien wieder Kontakt nach Putten entstanden.

Niederländer und Deutsche gedenken gemeinsam

1950 haben die ersten Hinterbliebenen aus Putten Ladelund besucht. Nach Deutschland zu fahren, zu den "Moffen", wie die Deutschen verächtlich genannt wurden, war ein schwerer Schritt für sie. Doch sie sahen: Hier begann schon Anfang der 50er-Jahre die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Lagers - und die Aufarbeitung.

Sowohl in Ladelund als in Putten erinnern sich die Menschen bis heute gemeinsam an die Opfer. Das sei das Besondere, was in anderen Orten in den Niederlanden nicht stattfinde, sagt Michel Kooij, Vorsitzender der Stiftung Samen Verder Putten: dass Deutsche an den Gräbern stehen und man zusammen der Toten gedenke.

Kern der Gedenkstätte in Ladelund sind auch heute noch die Gräber. Es sind keine anonymen Massengräber, wie Gedenkstätten-Leiterin Happe sagt. Von jedem der 300 Toten wisse man den Namen, das Geburts- und Todesdatum, und auch, in welchem Grab er liegt.

Vom Ort der Trauer zur Begegnungsstätte

Doch längst sei die Gedenkstätte mehr als ein Ort der Trauer, sagt Happe, als sie zwischen dem Ausstellungshaus und dem Gräberfeld steht. Hier haben junge Menschen aus Putten und Ladelund im vergangenen Jahr gemeinsam eine Blumenwiese gepflanzt: einen Garten der Begegnung. In Ladelund und Putten ist es gelungen, dass auch die nächste Generation das Gedenken an die Opfer wach hält.

