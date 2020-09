Stand: 18.09.2020 11:13 Uhr

"Hier will ich alt werden - das ist das Paradies"

Grit und Peter Schmitt haben ihr gemeinsames "Neuland" in Mecklenburg gefunden. Er sei der Sprühende, seine Frau die Bodenständige, die Überlegte, erzählt Peter Schmitt in hessischem Singsang hinter dem Ladentisch in der Mirower Rudolf-Breitscheid-Straße. Da steht er nun seit 2015 - in seinem eigenen Buchladen. Damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen, den das Ehepaar Schmitt lange geträumt hatte.

30 Jahre Ost-West-Paar

Seit fast 30 Jahren sind Grit und Peter Schmitt ein Paar: Sie kommt aus Thüringen, er aus Hessen. Die mit Abstand häufigste Konstellation bei deutsch-deutsch Paaren findet sich auch bei ihnen: Ostdeutsch sozialisierte Frau heiratet westdeutsch sozialisierten Mann, man lebt in Westdeutschland. Grit Schmitt hatte in Leipzig gearbeitet, verließ die Stadt aber - wie viele ostdeutsche Frauen. Die Jobchancen waren nach dem Mauerfall im Westen einfach besser. 1991 lernt sie in Frankfurt am Main Peter kennen. Beide arbeiteten auf der "dunklen Seite der Macht", lacht Grit Schmitt - als Unternehmensberater. Eine Beziehung mit einer Frau zu führen, die im Osten groß geworden ist: für Peter Schmitt "Neuland pur". Seine Frau erinnert sich daran, wie barsch sie reagierte, als Peter meinte, er verdiene ja genug, "sie müsse ja nicht arbeiten". Sie arbeitete weiter.

Aus der Urlaubsliebe wird ein Buchladen

Ende der 1990er Jahre funkt’s in Mirow: Während eines Urlaubs in Mecklenburg verlieben sie sich in Land und Leute. Grit kennt die Gegend von den Ferien ihrer Kindheit. Peter kennt den Osten von früheren Besuchen in der DDR. Zu seiner Frau sagt er damals: "Hier will ich alt werden - das ist das Paradies". Aber die habe erstmal erwidert: "Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank". Trotzdem: Bald werden beide Grenzgänger - vom Westen in den Osten, in die Provinz, wie sie sagen. Sie kaufen das baufällige Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße, sanieren es innerhalb eines Jahres und pendeln zwischen Frankfurt/Main und Mecklenburg - jede Woche 680 Kilometer hin und zurück. Da träumen beide bereits vom Buchladen, aber es gibt schon einen in der kleinen Stadt.

Der Traum vom eigenen Buchladen

Dass Peter Schmitt mal sein geliebtes Frankfurt verlassen würde, daran hätte Grit Schmitt nicht im Traum gedacht. Dort hatte er sein gesamtes bisheriges Leben verbracht, mit Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit Fußball gespielt, eine Drogerie geführt. Aber irgendwann sagt Peter, dass er jetzt keine Lust mehr hat zu pendeln. Der lang existierende Buchladen in Mirow ist inzwischen geschlossen. So beschließt Peter, erstmal allein seinen Buchladen im Untergeschoss des neu sanierten Hauses zu eröffnen. 2017 kommt Grit hinterher. Anfangs hatte sie gezögert. Aber nun lässt sie sich nicht mehr davon abschrecken, dass ab Mitte Oktober weniger los ist im Laden, weil die Saison für Touristen dann vorbei ist.

Neuland: Beziehung, Buchladen, Mecklenburg

Neuland bedeutet für sie beide: in einem der neuen Bundesländer neu angefangen zu haben und auch, ein Ost-West-Paar zu sein und damit das gegenseitige Kennenlernen von Ost- und Westmentalitäten. Deutsch-deutsche Dispute haben sie im Kleinen ausgetragen: "Da sind auch oft die Fetzen geflogen, aber das hat uns auch zusammengeschweißt", erzählt Peter. Eine Ost-West-Beziehung sei eine gute Möglichkeit für mehr Verständnis, sagt Grit. Was sie von Peter gelernt hat: Dass es im Westen eine freiwillige Gemeinschaft gab, keine von Partei, FDJ oder vom Staat verordnete. Er habe durch Grit geschafft, sich selbst zu verwirklichen und so zu sein, wie er gern sein möchte, sagt Peter Schmitt.

Angekommen in Mirow

Neuland war für beide auch der Buchladen. Ihr großes Glück: Dass sie gleiche Interessen haben, Bücher, das Lesen und den Austausch mit anderen lieben. Die große Masse der Mirower sei "vorsichtig abwartend" gewesen, als sie den Laden aufgemacht haben, erzählen sie. Und irgendwann haben die Mirower gemerkt, dass Grit und Peter Schmitt normale Menschen sind, die in Mecklenburg leben und arbeiten wollen. Gerade haben sie das erste Literatur- und Kulturfestival der Stadt initiiert, mit Lesungen, Kochkursen und Vorträgen. Das wollen sie auch im kommenden Jahr machen. Beide sind jetzt angekommen in Mirow in Mecklenburg-Vorpommern.

