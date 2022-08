Rostock-Lichtenhagen: Von Ausländerhass und breitem Versagen

Auch 30 Jahre danach stehen die fremdenfeindlichen Anschläge in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 bundesweit für einen Höhepunkt an rassistischer Gewalt. Wer waren die Täter? Wer die Opfer? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen?