"Quax, der Bruchpilot": Kassenerfolg mit Doppeldecker Stand: 24.11.2021 14:55 Uhr Der Film "Quax, der Bruchpilot" war in den 40er-Jahren ein Riesenerfolg. In der Hauptrolle: Heinz Rühmann, selbst ein begeisterter Flieger. Am 16. Dezember 1941 feierte der Film Premiere in Hamburg.

Der Büroangestellte Otto Groschenbügel gewinnt eine Ausbildung zum Sportflieger. Zunächst hat er kein Interesse daran, qualifiziert sich dann aber bis zum Fluglehrer und erobert fliegend und ganz nebenbei das Herz seiner Angebeteten. In der Komödie aus der Kriegszeit spielt der damalige UFA-Star Heinz Rühmann eine seiner populärsten Rollen. Dass Szenen des Films in Rechlin in Mecklenburg gedreht worden sein sollen, ist allerdings wohl nur ein Gerücht. Der Schauspieler allerdings hat im Frühjahr 1941 auf dem Flugplatz in Müritz-Nähe seine vierwöchige militärische Grundausbildung erhalten.

Hobby-Pilot Heinz Rühmann fliegt die Szenen selbst

Dass der Schauspieler begeisterter Hobby-Pilot ist, verhilft dem Film zu zusätzlichem Erfolg. Denn als sein Double ausfällt, fliegt Rühmann die Szenen selbst. In einer Szene muss er die Hände vors Gesicht nehmen - und freihändig fliegen.

Der Film spielt fünf Millionen Reichsmark ein und erhält von der Filmprüfstelle des "Dritten Reichs" seinerzeit das Prädikat "künstlerisch wertvoll".

Rühmann: "Ich war glücklich, wenn ich weg war vom Boden"

Gewissenhaft vermeidet "Quax, der Bruchpilot", der in der NS-Zeit entstand, Bezüge zur Realität, stellt jedoch Werte wie Disziplin und Kameradschaft heraus. Er habe der Durchhalte-Strategie der Nationalsozialisten allzu willig gedient, wird den Machern später vorgehalten. Rühmann selbst ist vor allem vom Fliegen begeistert:

"Das Fliegen! - Ich habe ein glückliches Gefühl gehabt, wenn die Räder sich vom Boden lösten und die Maschine in die Luft ging, wo sie ja auch hingehörte ... Für mich war es einfach Erfüllung. Ich war glücklich, wenn ich fort war, wenn ich weg war vom Boden." Zitat aus G.Ball/Eberhard Spiess: "Heinz Rühmann und seine Filme" (Goldmann Verlag Münschen 1982)

Trotz des Krieges will Rühmann seine private Fliegerlizenz behalten. Deshalb lässt er sich als Kurierflieger eintragen und wird in der damaligen "Deutschen Wochenschau" "im Einsatz" gezeigt. Dem Fliegen bleibt Rühmann fast sein ganzes Leben lang treu. Erst mit 82 - zehn Jahre vor seinem Tod - lässt er von dem Hobby.

Nach dem Kriegsende 1945 wird die Aufführung des Films vom Oberkommando der alliierten Besatzungsmächte verboten und erst nach Gründung der Bundesrepublik wieder freigegeben.

"Quax, der Bruchpilot" - Daten zum Film Deutschland, 1941

Länge: 92 Minuten



Regie: Kurt Hoffmann

Drehbuch: Robert A. Stemmle

Produktion: Heinz Rühmann



In den Rollen:

Heinz Rühmann als Otto Groschenbügel

Karin Himboldt als Marianne Bredow

Lothar Firmans als Fluglehrer Hansen

und weitere. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Dieses Thema im Programm: 31.12.2021 | 10:20 Uhr