Mauerfall 1989: Umbruch eines Systems

Am 9. November 1989 kündigt Politbüro-Sprecher Günther Schabowski in Berlin Reisefreiheit für alle DDR-Bürger an - und läutet damit unfreiwillig das letzte Kapitel in der Geschichte der deutschen Teilung ein. Noch am selben Abend öffnen sich die Grenzübergänge. Knapp ein Jahr später ist Deutschland wiedervereinigt. Wie haben die Menschen die Wende, diesen Umbruch damals erlebt? Und was ist geblieben? Eine Bestandsaufnahme - flankiert von historischen Rückblicken.