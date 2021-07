"Homo-Ehe": Von eingetragener Partnerschaft zur "Ehe für alle" Stand: 27.07.2021 23:13 Uhr

von Yasmin Sibus

Durch die Fenster des Alten Rathauses in der Innenstadt von Hannover dringen an diesem Mittwoch um 8.20 Uhr aufgeregte, fröhliche Stimmen. Korken knallen aus Sektflaschen. In einem der Trauzimmer erfüllen sich derweil zwei Männer einen Herzenswunsch. Heinz-Friedrich Harre und Reinhard Lüschow "heiraten", zumindest ein bisschen. Durch das seit Mitternacht geltende Lebenspartnerschaftsgesetz können sie ihre Liebe erstmals amtlich machen. Die meisten nennen die Verbindung "Homo-Ehe", einige "kleine Ehe" oder "Verpartnerung", offiziell heißt der Bund eingetragene Partnerschaft.

Vorreiter*innen werden Teil deutsch-queerer Geschichte

Als der 48-jährige Harre und der 40-jährige Lüschow das Standesamt verlassen, treten sie nach der schweren zweiflügeligen Holztür durch einen Regenbogen aus bunten Luftballons. Ihren Weg säumen männliche Cheerleader mit orange-violetten Pompons in den Händen, dahinter warten Kameraleute und Fotografen auf das Paar. Freunde, Familie und Neugierige jubeln den beiden zu. Harre und Lüschow werden an diesem morgen des 1. August 2001 Teil deutscher - und insbesondere queerer - Geschichte. Sie sind an diesem Tag das erste männliche Paar, das sich traut.

Nur wenig später, um 9 Uhr, geben sich in Berlin als erstes weibliches Paar Gudrun Pannier und Angelika Baldow das Jawort. Wie viele Verliebte sich an diesem Tag "verpartnern", ist nicht offiziell erfasst. Die "taz" berichtet von rund 100 lesbischen und schwulen Paaren.

Gemeinsamer Kampf für gleiche Rechte wie Heterosexuelle

Heinz-Friedrich Harre und Reinhard Lüschow haben bis zur "kleinen Ehe" bereits viele Jahre darum gekämpft, dass ihre sexuelle Orientierung und ihre Beziehung gesehen und anerkannt werden. Seit Ende der 1980er-Jahre sind sie ein Paar, seit 1991 leben sie zusammen. Immer mehr wird dem Verwaltungsmitarbeiter Harre und dem Finanzbeamten Lüschow klar, dass sie als gleichgeschlechtliches Paar gegenüber verheirateten heterosexuellen Paaren viele Nachteile haben. Sie haben unter anderem kein Auskunfts- und Besuchsrecht im Krankenhaus und massive steuerliche Nachteile. Das wollen die beiden Männer nicht hinnehmen und engagieren sich unter anderem in der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule und Lesbische Paare. Außerdem beteiligen sie sich an medienwirksamen Aktionen und scheuen keine gerichtlichen Auseinandersetzungen, um auf die Diskriminierung ihrer und anderer nicht heterosexueller Beziehungen hinzuweisen.

Strafbare Homosexualität: Paragraf 175 besteht bis 1994

Als die beiden geboren werden, ist Homosexualität sowohl in West- als auch in Ostdeutschland strafbar. Der aus der Kaiserzeit stammende Paragraf 175 wird in der Bundesrepublik erst 1969 entschärft, das Pendant in der Deutschen Demokratischen Republik ein Jahr zuvor. Gestrichen wird er erst nach der Wiedervereinigung im Jahr 1994.

Gleichberechtigt sind nicht heterosexuelle Menschen damit noch lange nicht. Zwei Männer oder Frauen, die womöglich seit Jahrzehnten in einer Beziehung und einer gemeinsamen Wohnung leben, haben im Todesfall keinerlei Ansprüche - weder bei der Bestattung noch beim Erbe. Die Liste der Ungleichheiten lässt sich lange fortführen. Manche Homosexuelle adoptieren deshalb ihre Partnerinnen beziehungsweise Partner, um ein Stück Sicherheit bieten zu können.

Der Paragraf 175 Der § 175 des deutschen Strafgesetzbuches existierte vom 1. Januar 1872 bis zum 11. Juni 1994. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe.

1935 verschärften die Nationalsozialisten den Paragrafen. Sie hoben die Höchststrafe von sechs Monaten auf fünf Jahre Gefängnis an. In schweren Fällen betrug das Strafmaß sogar bis zu zehn Jahre Zuchthaus (§ 175a).

Die Bundesrepublik Deutschland hielt zwei Jahrzehnte lang an den Fassungen des § 175 aus der Zeit des Nationalsozialismus fest.

Im Jahr 1969 kam es zu einer ersten, 1973 zu einer zweiten Reform des Paragrafen.

Erst 1994 wurde er aufgehoben. Insgesamt wurden etwa 140.000 Männer nach § 175 verurteilt, 50.000 von ihnen nach 1949. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Dänemark öffnet sich als erstes Land

Während der 1980er-Jahre wird die Kritik gegen die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare lauter. Als Dänemark 1989 als erstes Land weltweit die eingetragene Lebenspartnerschaft einführt, fordert ein Jahr später auch der damalige Schwulenverband in Deutschland (SVD) - heute der Lesben- und Schwulenverband Deutschland - das Recht auf eine sogenannte Zivilehe ein. Zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen (BASJ) entwickelt der Verein einen Gesetzentwurf. Doch bei Weitem nicht alle Homosexuellen stehen dahinter. In den Augen der Kritiker ist die Ehe ein veraltetes und idealisiertes Konzept, das abgeschafft gehört. Dass Menschen genau dies für sich einfordern, ist für sie unvorstellbar.

"Aktion Standesamt": 250 Paare bestellen das Aufgebot

Der SVD untermauert am 19. August 1992 mit der "Aktion Standesamt" seine Forderung. An diesem Tag bestellen rund 250 homosexuelle Paare in ihren örtlichen Standesämtern das Aufgebot - unter ihnen sind auch Harre und Lüschow aus Hannover. Das prominenteste - inzwischen getrennte - Paar der Aktion sind die Komikerin Hella von Sinnen und die Autorin Cornelia Scheel. Gemeinsames Ziel ist es, nach der absehbaren Ablehnung der Behörden eine Zustimmung zu erstreiten - gegebenenfalls vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Die Resonanz der Medien ist groß. Lokale und überregionale Blätter wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und die Tageszeitung "taz" berichten darüber. Letztere titelt tags darauf: "Homos stürmen die Standesämter" - und zeigt ein Foto von Harre und Lüschow.

Verfassungsrichter lehnen Klagen ab, lassen Tür aber offen

Das Paar klagt wie viele andere gegen die erwartete Ablehnung durch das Standesamt. Alle scheitern sie vor Gericht - die einen in erster, die nächsten in zweiter oder spätestens in letzter Instanz. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert in seinem Urteil am 4. Oktober 1993, dass die Ehe im verfassungsrechtlichen Sinne eine Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau sei. Um das zu ändern, müsste es "hinreichende Anhaltspunkte für einen grundlegenden Wandel des Eheverständnisses in dem Sinne [geben], dass der Geschlechtsverschiedenheit keine prägende Bedeutung mehr zukäme". Darin sieht der SVD eine Chance. Er hat nun ein klares Ziel: diesen Wandel aktiv herbeizuführen.

Grüne treiben Gesetzgebung voran

Politisch erleben nicht heterosexuelle Paare die meiste Unterstützung durch die 1980 gegründeten Grünen. Besonders der von vornherein offen schwul lebende Volker Beck engagiert sich unter anderem als Schwulenreferent der Bundestagsfraktion und später als Abgeordneter für ein ein Ende der Diskriminierung. Er arbeitet an Gesetzesvorlagen zur Zivilehe gleichgeschlechtlicher Paare mit und treibt das Thema mit seiner Fraktion weiter voran. Die bringt im November 2000 in der ersten rot-grünen Bundesregierung das Lebenspartnerschaftsgesetz, kurz LPartG, zur Abstimmung. Einen Teil kann die Koalition durchsetzen, Anpassungen etwa im Steuerrecht scheitern am Widerstand der CDU. Am 16. Februar 2001 unterzeichnet Bundespräsident Johannes Rau das Gesetz.

CDU-geführte Länder wollen LPartG per Eilantrag stoppen

Noch wenige Tage vor Inkrafttreten im August stehen die geplanten Termine in den Standesämtern - auch der von Harre und Lüschow - auf der Kippe. Grund ist ein Eilantrag der unionsgeführten Bundesländer Bayern und Sachsen gegen das neue Gesetz. Nach Ansicht der Landesregierungen darf es keine der Ehe ähnliche Rechtsform geben. Das Bundesverfassungsgericht schmettert die Klage ab - mit 5:3 Stimmen. Die Lebenspartnerschaft sei "also etwas anderes als die Ehe und deshalb keine Gefahr für selbige. Zudem sei es "verfassungsrechtlich auch nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass solche anderen Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen sind."

Eingetragene Partnerschaft: Harre und Lüschow wollen mehr

Als Heinz-Friedrich Harre und Reinhard Lüschow wie geplant am Morgen des 1. August das Trauzimmer verlassen, strahlen sie. "Ein wunderschönes Gefühl", antwortet Harre auf die Frage, wie es ihm geht. So sehr die beiden diesen Moment genießen, so sehr steht für sie aber auch fest: "Für uns nur ein erster Schritt", sagt Lüschow. Ihr Ziel bleibt die Öffnung der Zivilehe - und die Gleichberechtigung. Denn aus Sicht der Betroffenen ist das Lebenspartnerschaftsgesetz allenfalls ein Zugeständnis: Homosexuelle Paare können einander mit ihrem Jawort nun zu Unterhalt verpflichten, einen gemeinsamen Familiennamen führen und Zugewinngemeinschaften bilden. Steuerlich gelten sie jedoch weiterhin als alleinstehend, gemeinsam Kinder adoptieren dürfen sie ebenfalls nicht.

BVerfG sieht Partnerschaft und Ehe 2009 als gleichberechtigt

In den folgenden Jahren wird das Lebenspartnerschaftsgesetz mehrfach novelliert. Paare klagen gegen einzelne diskriminierende Aspekte, die das Bundesverfassungsgericht alle nicht zulässt. 2009 kommt die Wende: Bis dato hat das Gericht seine Entscheidungen auf Basis der Verschiedenheit von Ehe und Lebenspartnerschaft begründet. Nun stellt es in einer Entscheidung vom 7. Juli jedoch fest, dass beide "auf Dauer angelegte verfestigte Formen der Partnerschaft" seien. Die Gleichbehandlung beider ist fortan nicht nur erlaubt, sondern geboten. Homosexuelle, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, sind in ihren Rechten den Eheleuten gleichzustellen.

Die Gewissensfrage: Bundestag stimmt "Ehe für alle" 2017 zu

2017 wird das Jahr, in dem innerhalb weniger Tage das möglich wird, was zuvor Jahrzehntelang undenkbar war. Die "Ehe für alle" wird in ein Gesetz gegossen. Mit Blick auf die Bundestagswahl machen SPD, Grüne und FDP die Öffnung der Ehe zur Bedingung für potenzielle Koalitionspartner. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärt daraufhin Ende Juni eine Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe zur Gewissensfrage - und entbindet die Abgeordneten damit vom Fraktionszwang. Sie müssen nicht nach Parteilinie, sondern dürfen frei entscheiden. Mit 393 Ja- zu 226 Nein-Stimmen, vier Enthaltungen und sieben wegen Abwesenheit nicht abgegebenen Stimmen erreicht das Gesetz am 30. Juni die erforderliche Mehrheit. Im Bundestag fliegt auf den Plätzen der Grünen-Fraktion buntes Konfetti über Vorkämpfer Volker Beck. Nach fast 30 Jahren erreicht er am seinem letzten Tag im Parlament sein wichtigstes Ziel. Für ihn bedeutet es "ein Stück weit gesellschaftlichen Frieden", wie er nach der Sitzung im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagt.

Lüschow: "Jetzt sind wir endlich gleichgestellt"

Für den inzwischen 64-jährigen Harre und den 57 Jahre alten Lüschow wird der Traum endlich wahr. Und so wollen sie auch mit die ersten sein, die ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umtragen lassen. Wieder ergattern sie einen der ersten Termine im Standesamt und heiraten am 1. Oktober 2017. "Jetzt sind wir endlich gleichgestellt und nicht mehr ein Paar zweiter Klasse", sagt Lüschow. "Wir sind sehr glücklich". Der schwer kranke Harre bedankt sich bei seinen Ärzten und Pflegern, dass sie ihn so lange fit gehalten haben: "Dass ich das erleben kann!" Vier Wochen nach der Hochzeit - und Flitterwochen auf Norderney - stirbt Heinz-Friedrich Harre friedlich zu Hause bei seiner großen Liebe.

Offene Forderungen zur "Ehe für alle" Mit der "Ehe für alle" hat der Bundestag 2017 die Diskriminierung nicht heterosexueller Paare weitgehend beendet. Allerdings klärt das Gesetz anfangs nicht, was für weder weibliche noch männliche Menschen gilt. Hier hat das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil zum dritten Geschlecht klargestellt, dass Personen jeden Geschlechts einander heiraten dürfen. Weiterhin nicht im Sinne der Betroffenen geklärt sind insbesondere Fragen rund um Elternschaft in sogenannten Regenbogenfamilien:

Bei nicht heterosexuellen Paaren wird der Name der gebärenden Mutter in die Geburtsurkunde eingetragen, aber nicht der Name Co-Mutter. Sie wird mit allen Rechten und Pflichten nur durch Stiefkindadoption anerkannt.

Wenn ein schwules und ein lesbisches Paar zusammen Eltern werden wollen, können nur zwei von ihnen in der Geburtsurkunde erwähnt werden. Mehr als zwei Elternteile sind nicht vorgesehen.

Schwule Männer können in Deutschland kein Kind mithilfe einer Leihmutter austragen lassen. Bei einer Leihmutterschaft im Ausland muss zunächst ein Gericht vor Ort ihre Elternschaft bestätigen. Diese Unterlagen müssen dann von einem deutschen Familiengericht anerkannt werden. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

