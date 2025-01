Die Tragödie der "Wilhelm Gustloff": Zeitzeugen erinnern sich

An Bord der "Wilhelm Gustloff" herrscht am 30. Januar 1945 Chaos: Das ehemalige Kreuzfahrtschiff ist nur für 1.500 Passagiere ausgerichtet, doch nun drängen sich an Bord fast 10.000 Menschen - die meisten Flüchtlinge. Gegen Mittag legt die "Wilhelm Gustloff" von Gotenhafen in der Danziger Bucht Richtung Kiel ab. Es ist ihre letzte Fahrt. Um 21.16 Uhr treffen drei Torpedos eines sowjetischen U-Boots das Flüchtlingsschiff. Die "Wilhelm Gustloff" versinkt in der eisigen Ostsee. Mehr als 9.000 Menschen sterben, rund 1.200 Passagiere können gerettet werden. Einige der Überlebenden und Zeitzeugen haben dem NDR vor einigen Jahren ihre persönliche Geschichte erzählt.