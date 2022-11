Die SAGA und ihr Auftrag: Bezahlbarer Wohraum für Hamburg Stand: 10.11.2022 11:00 Uhr Um die akute Wohnungsnot in Altona zu lindern, wurde am 29. Dezember 1922 die Gemeinnützige Siedlungs-Aktiengesellschaft Altona (Saga) gegründet. Mittlerweile ist die SAGA Unternehmensgruppe Hamburgs größter Vermieter.

Mit knapp 138.000 Mietwohnungen und 1.400 Gewerbeobjekten ist die SAGA Unternehmensgruppe Hamburgs größter Vermieter. Rund 270.000 Menschen und damit fast jeder siebte Hamburger wohnt zur Miete in einer SAGA-Wohnung. Innerhalb der letzten 100 Jahre haben die Wohnungsbauten der SAGA viele Stadtviertel der Hansestadt maßgeblich mitgeprägt. In ihnen spiegeln sich die bewegten Zeitläufe und die wechselnden architektonischen und städtebaulichen Leitbilder seit den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wider. Und: "100 Jahre SAGA bedeutet ein Jahrhundert bezahlbaren Wohnraum in sehr guter Qualität für inzwischen Hunderttausende", so Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung, Dorothee Stapelfeldt (SPD), während eines Senatsempfangs zum 100-jährigen Bestehen des Wohnungsbaukonzerns im Mai.

Ein städtisches Unternehmen gegen die Wohnungsnot

Gegründet wurde die Siedlungs-Aktiengesellschaft Altona, die SAGA, am 29. Dezember 1922 als kommunales Unternehmen der Stadt Altona. Initiiert wurde die Gründung vom sozialdemokratischen zweiten Bürgermeister Max Brauer. Primäre Aufgabe der SAGA war es, die akute Wohnungsnot im dicht besiedelten Altona zu lindern. In den folgenden Jahren wuchs der SAGA-Bestand auf 2.000 Wohnungen.

In der Weimarer Republik entsteht das "Neue Altona"

Ab 1924 wurde das Stadtmodernisierungsprogramm "Neues Altona" Schritt für Schritt realisiert. Mitstreiter von Max Brauer war der befreundete Architekt und Bausenator Gustav Oelsner. So entstanden in der Weimarer Republik in Altona einige SAGA-Siedlungen, die zu Musterbeispielen der Moderne wurden. In der Siedlung Bunsenstraße wurde erstmals in Hamburg die Blockrandbebauung zugunsten von Zeilenbauten mit Flachdächern aufgegeben. Die Bebauung folgte konsequent den Reformideen des Neuen Bauens und den diesbezüglichen Forderungen nach Licht, Luft und Sonne in der Architektur.

Gleichschaltung und Zerstörung unter dem NS-Regime

In der folgenden Weltwirtschaftskrise kam die Neubau-Tätigkeit fast zum Erliegen. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde die SAGA gleichgeschaltet und das Neue Bauen diffamiert. Vorhandene moderne Siedlungen wurden an den nationalsozialistischen Geschmack angepasst und mit Spitzdächern versehen. Mit Ausnahme der Offizierswohnungen im Osdorfer Villenviertel entstanden in dieser Zeit kaum Neubauten der SAGA.

1937/38 wurde Altona nach Hamburg eingemeindet, die SAGA fusionierte mit der Baugesellschaft Hamburg und war von dem Zeitpunkt an in Hamburg präsent.

Wiederaufbau und Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg

280.000 Wohnungen in Hamburg wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, davon knapp ein Sechstel der SAGA-Wohnungen: Von 6.670 Saga-Wohnstätten wurden 1.115 komplett zerstört und 259 so stark beschädigt, dass sie vorerst nicht bewohnt werden konnten. Mit dem Kriegsende 1945 wurde Hamburg von britischen Truppen eingenommen. Das SAGA-Büro musste geräumt werden, Vorstand und Aufsichtsrat wurden abgesetzt. Etwa die Hälfte der Belegschaft wurde aufgrund von Zugehörigkeit zur NSDAP entlassen. Oberste Priorität hatte nun der Wiederaufbau Hamburgs.

Nachdem die Trümmer beseitigt waren, nahm die SAGA in den 50er-Jahren den Wiederaufbau der Vorkriegs-Siedlungen auf. Sieben Jahre nach Kriegsende waren alle SAGA-Bestände wieder aufgebaut und 2.500 neue Wohnungen in Planung. Die Neubauten der Wohnungsbau-Gesellschaft orientierten sich am vorherrschenden Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt.

Die SAGA konzentrierte ihre Bautätigkeit auf den Bereich westlich der Alster, zunächst im inneren Stadtgebiet, später auch in den Außenbezirken. Architekten wie Bernhard Hermkes, Ferdinand Streb, Fritz Trautwein und Rudolf Lodders waren die maßgeblichen Planer dieser Zeit.

Grindelhochhäuser: Deutschlands erste Hochhaussiedlung

Zwischen 1946 und 1956 entstanden die Grindelhochhäuser als Solitäre in einer Parklandschaft. Das alte jüdische Grindelviertel an dieser Stelle war im Weltkrieg völlig zerstört worden. Ursprünglich waren diese Häuser der SAGA, die als Deutschlands erste Hochhaussiedlung gelten, für die britische Militärregierung und ihre Familien konzipiert worden. Da die in der Zwischenzeit aber in Frankfurt stationiert waren, zogen ab 1950 vor allem Hamburger hier ein.

1954 begann die neue Bebauung des Eimsbütteler Marktplatzes unter Federführung des Architekten Bernhard Hermkes. Das kriegszerstörte Quartier wurde konsequent mit Zeilenbauten neu strukturiert. Die Siedlung Beerboomstücken in Groß-Borstel von Werner Kallmorgen und die Reihenhaussiedlung im "Flüsseviertel" in Lurup von Bernhard Hermkes sind weitere Beispiele von SAGA-Bauten der 50er-Jahre.

Sturmflut 1962: 800 SAGA-Häuser unter Wasser

1962 erreichte eine gewaltige Sturmflut die Hansestadt. Mehr als 300 Menschen fielen der Naturkatastrophe zum Opfer - allein im Bestand der SAGA standen 800 Häuser in Wilhelmsburg und Harburg unter Wasser. Neubauwohnungen seien daraufhin bevorzugt an Flutopfer vergeben worden, so das Unternehmen.

Urbanität durch Dichte: Groß-Siedlungen als schweres Erbe

Das städtebauliche Leitbild der Zeit war Urbanität durch Dichte. Auf dieser Basis entstanden ab 1967 Mega-Wohnstrukturen in den Hamburger Außenbezirken wie die Großsiedlung Steilshoop für 22.000 Menschen sowie die Siedlung Osdorfer Born. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet ist der städtebauliche und architektonische Ansatz dieser Wohngettos nur schwer nachvollziehbar. Für die SAGA sind diese Groß-Siedlungen ein schweres Erbe.

1972 übernahm die SAGA die städtischen Wohnungsbau-Gesellschaften "Freie Stadt", "Neues Hamburg" und "Deutsche Wohnungsbaugesellschaft Harburg". Seither ist die SAGA Hamburgs größtes Wohnungsbauunternehmen.

Energiekrise beendet den Bauboom

Mit der Ölkrise in den 1970er-Jahren endete der Bauboom in Hamburg. Zu dem Zeitpunkt war die SAGA im Besitz von 75.500 Wohnungen. Die SAGA konzentrierte sich in der Folgezeit auf die Modernisierung und Ergänzung ihrer gründerzeitlichen Altbauten in St. Pauli, Altstadt und Ottensen. Neues städtebauliches Leitbild wurde das Einfügen in das städtische Umfeld und das Schließen und Ergänzen der Blockrandbebauung - zeitweise auch mit postmodernen Anklängen. Der SAGA-Siedlungsbestand aus den 50er-Jahren wurde renoviert und in einigen Bereichen verdichtet. SAGA-Neubauten entstanden nun auch unter Beachtung ökologischer Aspekte - ein Beispiel sind die Niedrigenergie-Häuser in Bramfeld.

Häuserkampf in der Hafenstraße

Anfang der 1980er-Jahre verschärften sich aufgrund von hoher Arbeitslosigkeit soziale Spannungen in Hamburg, insbesondere in den großen Wohnsiedlungen der SAGA. Zwei Jahre später besetzten Autonome in der Hafenstraße auf St. Pauli leer stehende Häuser. Der Konflikt dauerte Jahre und endete in einer kuriosen Einigung: Hamburgs Erster Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) versprach - gegen den Willen der eigenen Partei - eine vertragliche Lösung. Wenige Tage später unterschrieben Stadt und Bewohner einen Pachtvertrag zur Nutzung der Häuser.

Zusammenschluss mit GWG und soziale Quartiersentwicklung

1999 haben sich die "GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft", die 1988 als Auffanggesellschaft für die Bestände der "Neuen Heimat" gegründet wurde, und die SAGA zum Wohnungsbaukonzern "SAGA GWG" zusammengeschlossen. Fortan war die damalige SAGA GWG im Besitz von mehr als 130.000 Wohnungen in Hamburg. Die SAGA GWG begann, die Wohnungsstruktur zu verändern, Kleinwohnungen zusammenzulegen, die Fassaden zu renovieren, Balkone zu bauen und Spielplätze und Mietergärten anzulegen. Durch diese Maßnahmen ist etwa die Siedlung in Heimfeld zu einer Art Vorzeigeprojekt geworden.

Nach der Jahrtausendwende setzte sich das Unternehmen unter anderem für Menschen auf der Flucht ein. Im Jahr 2015 ließ die SAGA mehr als 2.000 Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung syrischer Flüchtlinge bauen. In seiner jüngsten Geschichte stellte das Unternehmen 130 Wohnungen sowie 150 Zimmer einer Pflegeeinrichtung zur temporären Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung.

Erneut Herausforderungen durch Inflation und Energiekrise

Seit der Liquidation der GWG im Jahr 2021 ist die SAGA Unternehmensgruppe die alleinige Rechtsnachfolgerin. Die Probleme sind 100 Jahre nach ihrer Gründung nicht kleiner geworden, ja scheinen sich in ihrer Geschichte zu wiederholen: Der Wohnraum in Großstädten ist knapp, die Mieter kämpfen dort mit hohen Mieten und durch die aktuelle Energiekrise mit stark gestiegenen Alltagskosten - und die SAGA stellen Inflation, Grundstücks- und Fachkräfte-Mangel und Zuliefer-Probleme vor große Herausforderungen: Statt der geplanten 2.000 neuen Wohnungen konnten 2021 nur 1.050 fertig gestellt werden. Nach eigenen Angaben schiebt Deutschlands heute zweitgrößte Wohnungsgesellschaft eine Zahl von rund 5.700 geplanten neuen Wohnungen vor sich her.

Die Mieten sollen günstig bleiben

Eigenen Angaben zufolge hat der Konzern 2021 bei einem Umsatz von knapp 1,04 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss in Höhe von 225,9 Millionen Euro erzielt - 300.000 Euro mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig seien die Investitionen um 53,2 Millionen Euro auf 486,7 Millionen Euro gestiegen. "Die erwirtschafteten Mittel werden unverändert für den dringend erforderlichen Neubau und die energetische Bestandsmodernisierung eingesetzt", so SAGA-Chef Thomas Krebs im Mai dieses Jahres. Und was Hamburgs Politiker anlässlich des 100-jährigen Bestehens loben, soll auch künftig so bleiben: Die Mieten bei der SAGA sollen günstig bleiben. Derzeit liegen sie bei 6,90 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter - 6 Cent mehr als im Jahr zuvor.

