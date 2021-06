Stand: 21.06.2021 11:40 Uhr 13 Tage im August: Der Weg zum Mauerbau in der Audio-Chronik

Der 13. August 1961 steht in den Geschichtsbüchern als der Tag, an dem der Mauerbau begonnen wurde. Dieses folgenschwere Ereignis jährt sich im August zum 60. Mal. Bereits zum 50. Jahrestag des Mauerbaus hat NDR 1 Radio MV in einer Serie die ersten 13 Tage im damaligen August noch einmal Revue passieren lassen - die Audio-Chronik können Sie hier noch einmal hören.

"Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"

Noch am 15. Juni 1961 sagte der DDR-Staatschef Walter Ulbricht auf einer Pressekonferenz den legendären Satz: "Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten!". Aber schon zwei Monate später war sie da. Aus der Sicht der Staatsführung war das notwendig geworden, weil zu diesem Zeitpunkt schon mehr als drei Millionen DDR-Bürger den jungen Arbeiter- und Bauernstaat verlassen hatten. Wie sah die Entwicklung aus in den ersten 13 Tagen des August 1961?