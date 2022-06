Der Norden als Garten Eden: Nackt, frei, vegetarisch

Weg von den Zumutungen der Großstadt und dem Leistungsdruck des Kapitalismus: In den 1920er-Jahren entstehen in Mecklenburg, Holstein und der Lüneburger Heide riesige FKK-Anlagen. In manchen leben Siedlerfamilien das ganze Jahr über.

Lärm, Dreck, Menschenmassen: Deutschlands Großstädte sind nach 1900 alles andere als paradiesisch. Die "Lebensreform" will das ändern. Die soziale Reformbewegung versteht sich als Gegenbewegung zur Industrialisierung und will "Zurück zur Natur!". Vegetarische Ernährung, Körperertüchtigung und Sonnenbäder sollen es richten. Zu den lebensreformerischen Grundregeln gehören zudem der Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Ein weiterer, sehr populärer Aspekt: Freikörperkultur. In der Weimarer Republik erlebt FKK einen ersten Höhepunkt. Überall gründen sich Vereine, denn öffentliches Nacktbaden ist verboten.

"Wir sind nackt und sagen Du!"

Politisch sind die Vereine äußerst divers. Der Berliner Adolf Koch und seine Anhänger stehen den Sozialdemokraten nahe. Motto: "Wir sind nackt und sagen Du!". Daneben gibt es bürgerliche und deutschvölkische Nudistenvereine. "Während die Völkischen ein Zurück zur 'deutschen Natur', zum sogenannten Germanen - den es nicht gab - wollen, wollen die Bürgerlichen zurück zur 'biblischen Natur'. Adam und Eva ist das Stichwort", berichtet Bernd Wedemeyer-Kolwe. Er leitet das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte in Hannover und ist ein ausgewiesener Kenner der deutschen FKK-Historie.

Am Plauer See entsteht 1929 ein Nudistenparadies

Radikal anders leben: Am Plauer See in Mecklenburg wird das ab 1929 probiert - in der privat betriebenen FKK-Anlage "Jungmöhl" des Lebensreformers Johannes Müller. Er möchte in Mecklenburg seinen Lebenstraum verwirkliche. Es ist sein zweiter Anlauf. Der erste in Bayern scheitert an missgünstigen Nachbarn, übereifrigen Polizisten und einer Anklage wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Müllers Verbrechen - ein nackter Hintern bei der Getreideernte. Der Sohn eines Baptistenpredigers wagt deshalb den Neuanfang in Mecklenburg. "Ich habe mir manchmal Gedanken darüber gemacht, ob bei dem Weg, den mein Vater gegangen ist, auch vielleicht ein Teil Aufsässigkeit gegen das Elternhaus dabei war", fragt sich Tochter Renate Eichner. Sie ist heute 89 Jahre und kann sich gut an die Zeit in der Jungmöhl erinnern.

Spartanisches Leben ohne Fleisch und Kaffee

Den Jungmöhl-Gästen verspricht Johannes Müller: "Ferien vom Ich". Morgens ruft er sie per Gong zur Gymnastik am Seeufer. "Da bin ich dann mit. Vater mit Tamburin vorneweg. Und dann wurde Frühsport gemacht und ins Wasser gegangen. Nachher musste man dann zusehen, wie man trocken wurde." Denn, das Abtrocknen mit Handtuch ist verpönt. Müllers Methode: Trockenfrottieren. "Das waren bestimmte Übungen, die sich immer wiederholten, bis man den ganzen Körper mehr oder weniger trocken hatte." Die Jungmöhl-Unterkünfte sind spartanisch. Alle "Lichtlufthütten" sind aus Schilf, haben keine Fenster oder Türen. Auch beim Essen geht es einfach zu. Weder Fleisch noch Alkohol oder Kaffee. Obst und Gemüse kommen aus dem eigenen Garten. Ein großer Spaß sind Touren mit dem Dampfer "Loreley". Das Charterboot schippert die Nackte durch die Mecklenburgische Seenplatte. Das sorgt für viel Aufsehen. Um noch mehr Gäste zu bekommen, schaltet Müller Anzeigen in FKK-Zeitschriften.

Weltweit größter FKK-Verlag im niedersächsischen Egestorf

Diese Zeitschriften werden vor allem vom Egestorfer "Robert Laurer Verlag" produziert. Er residiert seit 1924 im Dorf am Rand der Lüneburger Heide und mausert sich schnell zum damals weltweit größten Verlag dieser Art. Chef ist der Deutsch-Böhme Robert Laurer. Er gibt unzählige Bücher und Zeitschriften heraus, zum Beispiel das zweiwöchentlich erscheinende Blatt "Licht-Land" und die monatliche Illustrierte "Lachendes Leben". Allein vom "Lachenden Leben" werden deutschlandweit rund 42.000 Exemplare pro Ausgabe verkauft.

"In Egestorf selbst gab es sie aber nicht", weiß die Egestorfer Gemeindearchivarin Marlies Schwanitz. "Robert Laurer beschäftigte zeitweise 20 Personen. Wenn die Hefte fertiggedruckt waren, mussten sie zum Bahnhof gebracht werden. Das waren Riesenmengen. Die Post hat sogar am Sonntag gearbeitet, und auch bei der Bahn musste zeitweisen ein extra Waggon angehängt werden, um die vielen Pakete zu transportieren."

Themenwelten reichen von Religion über Sex bis Politik

Laurers Hefte bieten einen schillernden Themenmix. Neben Besinnungsaufsätzen wie "Freikörperkultur und Religion", gibt es Reportagen aus aller Welt, Nachrichten aus den FKK-Vereinen und Sexualaufklärung. Die Hefte atmen den freien Zeitgeist der Weimarer Republik, sagt Wedemeyer-Kolwe. "Wenn man da reinsieht in diese Zeitschriften, wie die Werbung aufgemacht ist, wie mit Fotografien geworben wird, mit Kanus, mit Nivea-Hautöl - das ist unglaublich modern." In beiden Zweitschriften geht es aber auch um Politik: "Wir haben völkische Abschnitte, wir haben Adolf Koch mit der proletarischen Körperkultur. Da wird sehr bunt und sehr breit diskutiert. Und das ist durchaus liberal", erläutert Wedemeyer-Kolwe.

Sittenwächter rümpfen Nasen - und verbieten Ausgaben

Selbsternannten Sittenwächtern gefallen die Egestorfer Zeitschriften eher nicht. Immer wieder werden einzelne Nummern beschlagnahmt. Es hagelt Anzeigen und Verbote. 1926 steht Laurers Verlag vor dem Aus: Acht Ausgaben von "Lachendes Leben" sollen verboten und vernichtet werden. "Diese Anzeige war wohl sehr massiv. Es kam in Lüneburg zu einem Prozess. Laurer und sein Chefredakteur Walter Brauns wurden angeklagt", berichtet Marlies Schwanitz. Der Vorwurf: gemeinschaftliche Herausgabe unzüchtiger Schriften. Tatsächlich werden Laurer und Brauns verurteilt – zu je 1.000 Mark oder je 50 Tagen Gefängnis.

Prozess um "Nacktheit als Verbrechen"

Laurer und Brauns erheben Einspruch, denn sie wollen ein Grundsatzurteil. Sind alle Nacktbilder unzüchtig? Oder sind sie es nicht? Der Fall wandert vom Lüneburger Amts- zum Lüneburger Landgericht. Dort werden Hunderte Bilder inspiziert. Aus München wird sogar der Hauptkonservator des Nationalmuseums einbestellt. Als Experte soll er urteilen: Ist das Kunst? Oder muss das weg? Vor Gericht entspannen sich hanebüchene Dialoge um Schamhaarlängen und Schatten auf weiblichen Brüsten. Laurer bringt das Gerichtsprotokoll später als Buch heraus. Titel: "Nacktheit als Verbrechen". Am Ende des Lüneburger Prozesses steht ein weitgehender Freispruch für Laurer und Brauns.

FKK-Internat in Glüsingen

Ein weiteres ungewöhnliches Kapitel der FKK-Geschichte spielt sich ganz in der Nähe von Egestorf ab. In Glüsingen will der Reformpädagoge Dr. Walter Fränzel 1927 ein "Lichtschulheim" gründen. Dafür braucht er den Segen der Schulbehörde. Vor Ort stellt er den Beamten seinen Plan vor. "Mein Großvater hat gleich erzählt, was er alles vorhat: Nacktunterricht, Erziehen ohne Zwang und zur freien Gesinnung. Meine Großmutter hat ihm auf den Fuß getreten. Er sollte nicht so viel von nackt erzählen", berichtet Harald Fränzel. In der liberalen Weimarer Republik ist so eine besondere Schule kein Problem. Am 1. Mai 1927 geht es los: eine Klasse, sechs Kinder. Alles Sprösslinge von FKK-Fans. Gemeinsam wird morgens durch Wiesen, Felder und Wälder gelaufen, natürlich nackt - zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. "Das hat schon Aufsehen erregt. Die konservativen Bauern, die haben ihn halt für verrückt erklärt. Und damit war die Sache erledigt", weiß Harald Fränzel.

Weltweites Interesse an norddeutscher FKK-Bewegung

Nicht nur die Einheimischen finden das Glüsinger Lichtschulheim unorthodox. Journalisten aus der ganzen Welt kommen in das kleine Dorf und berichten über die Schule und ihren Gründer. 1930 schaut der Chinese Timothy Wang vorbei. "Der hat eine Rundreise gemacht durch Europa. War mehrere Tage hier. Das muss im November gewesen sein, war ziemlich kalt. Er hat die Kinder bewundert, wie sie bei der kalten Temperatur barfuß Sport treiben", erzählt Harald Fränzel. Im Jahr nach seinem Besuch in Glüsingen bringt Wang in Shanghai das Buch "Neue Wege in Europa" heraus. Darin beschreibt er auch ausführlich den Freilichtpark Klingberg in der Nähe von Scharbeutz, einer großen FKK-Anlage am Pönitzer See.

Amerikaner in Holstein

Auch das amerikanische Journalistenehepaar Frances und Mason Merrill besucht diesen Park. "Die waren mehrere Wochen da und haben dann ein Buch geschrieben. Das ist 1931 herausgekommen und hat einen Boom von amerikanischen und englischsprachigen Gäste ausgelöst", erzählt Gertrud Kummer. Sie hat die Geschichte Klingbergs erforscht. Tatsächlich finden sich in den Klingenberger Gästebüchern seitenlange Einträge von Engländern, Amerikanern, Südamerikanern. Der Freilichtpark , gegründet von Paul Zimmermanns, entwickelt sich zum internationalen Hotspot der Nudisten-Szene. Nirgendwo ist das FKK-Leben mondäner als dort. "So wie sie kamen, durften sie alle Hüllen fallen lassen und nur noch baden und spazieren gehen. Es war ein Urlaub ohne Stress."

In den USA ist man nicht nur damals deutlich prüder. Die Merills schwärmen in ihrem Buch von Klingberg. "Als dieses Buch in Amerika veröffentlicht wurde, hat man in den Büchereien die Seiten mit den Nacktfotos noch rausgeschnitten. Nach 1931! Muss man sich mal vorstellen. Da waren wir hier in Klingberg ein ganzes ganzes Stück voraus", Kummer.

Nationalsozialisten gegen freie Nacktkultur

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten ändert sich auch für die FKK-Bewegung vieles. Ein Großteil der Weimarer Freiheiten wird wieder einkassiert, Vereine verboten oder gleichgeschaltet. Hermann Göring erlässt noch im Frühjahr 1933 ein Nacktbadeverbot für die preußischen Gebiete. Die FKK-Anlage in Egestorf und das Lichtschulheim Glüsingen werden geschlossen. Auch Klingberg wird unter Druck gesetzt: Paul Zimmermann soll seinen Freilichtpark dem nationalsozialistischen „Bund für Leibeszucht“ unterstellen. Doch er weigert sich und spürt die Konsequenzen. Mitgliedern der einzig erlaubten FKK-Vereinigung wird der Besuch in Klingberg untersagt. Zudem bleiben zunehmend ausländische Gäste fern.

Vorwurf der Judenfreundlichkeit: "Jungmöhl" wird geschlossen

Eine gewisse Schonfrist hat die "Jungmöhl" am Plauer See in Mecklenburg. Anders als in Preußen gibt es im mecklenburgischen auch nach dem Machtantritt der Nazis kein generelles Nacktbadeverbot. Doch auch Johannes Müller wird massiv unter Druck gesetzt, sich dem „Bund für Leibeszucht“ anzuschließen. Bis zum Sommer 1935 hält er durch. "Ein Gast war ein Plau beim Friseur und kam wieder abends und sagte: Beim Friseur haben sie erzählt, morgen machen wir die Jungmöhl dicht", erinnert sich Irmgard Buchholz, die heute 94 Jahre alte Tochter des Jungmöhl-Gründers. "Ich weiß, dass wir in die Nachbarschaft geschickt wurden. Wir sollten das nicht miterleben. Es sind wohl drei Autos vorgefahren und viele Leute ausgestiegen. Und der erste Vorwurf, den sie uns machten, war Judenfreundlichkeit."

Tatsächlich wird die Jungmöhl deswegen geschlossen. Nachdem ein Stammgast, der Anwalt ist, zieht für Müller vor Gericht. Unter einer Bedingung: Müller muss sich dem NS-Bund unterstellen. Spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkrieges endet das freie FKK-Leben in der Jungmöhl. Johannes Müller wird zur Wehrmacht eingezogen. Im Januar 1945 verliert sich seine Spur an der Ostfront. Frau und Kinder können die Jungmöhl nicht mehr weiterbetreiben.