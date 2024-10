Stand: 30.10.2024 10:00 Uhr ARD Crime Time: Wahre Kriminalfälle

Echte Kriminalfälle, Einblicke in spektakuläre Ermittlungen: In der ARD Crime Time erzählen Staatsanwaltschaft, Rechtsmedizin, Polizei, Profiler und Profilerinnen von Fällen, die sie so schnell nicht vergessen. Wie schaffen sie es, die Täter zu überführen? Wie ticken Mörder? In der ARD Crime Time kommen auch Zeugen und Opfer zu Wort. Eine Auswahl von Fällen, die in Norddeutschland spielen.