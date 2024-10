ARD Crime Time: Mandy Müller - seit Jahren spurlos verschwunden Stand: 30.10.2024 00:00 Uhr Seit September 2008 wird Mandy Müller aus Niendorf vermisst. Von der damals 18-Jährigen fehlt bis heute jede Spur - ein Fall für die ARD Crime Time. Die drei Videos gibt es in der ARD Mediathek oder hier.

"Wo ist unsere Tochter?" Diese Frage quält Mandys Eltern seit 2008. "Ich möchte nichts glauben, ich möchte einfach mein Kind nach Hause haben", sagt Sabine Müller. Seit dem 13. September 2008 wird die damals 18-jährige Mandy Müller aus Nienburg in Niedersachsen vermisst. Wurde sie Opfer eines Verbrechens oder ist sie untergetaucht?

Verliebt, verheiratet, Vermisstenfall

Die 18-jährige Mandy Müller verliebt sich in den Sommerferien und heiratet kurz darauf nach Sinti-Brauch ihren ein Jahr älteren Freund. Als Hochzeitsgeschenk bekommen sie ein eigenes Haus. Am 13. September 2008 wollen sie dort renovieren und ihre erste Nacht verbringen. Doch am nächsten Morgen fehlt jede Spur von der jungen Sintiza. Die Polizei registriert anfangs nur das Verschwinden von Mandy Müller, startet aber keine weiteren polizeilichen Ermittlungen, denn sie ist volljährig, und vielleicht auch freiwillig verschwunden. Dann tauchen Hinweise auf, dass sie sich für ein Leben mit einem anderen Mann entschieden haben soll. Doch ihre Eltern glauben nicht daran. Das würde ihr Kind nicht machen. Aus dem Nichts meldet sich dann eine junge Frau telefonisch bei der Polizei - sie sei die verschwundene Mandy Müller.

Untergetaucht oder ermordet?

Immer mehr rückt Mandys Ehemann ins Visier der Polizei: Widersprüchliche Aussagen machen ihn verdächtig. Es stellt sich heraus, dass er neben Mandy immer noch regen Kontakt zu seiner ehemaligen Freundin und einer weiteren Affäre hat. Aber erst ein Jahr nach Mandys Verschwinden wird das Haus der Vermissten und ihres Ehemannes durchsucht, die Leichenhunde schlagen an - doch eine Leiche oder verwertbare DNA-Spuren werden nicht gefunden. Mandys Eltern versuchen auch auf eigene Faust, ihre Tochter zu finden.

Schüsse auf Mandys Vater

Nach zunächst schleppenden Untersuchungen und Pannen bei den polizeilichen Ermittlungen der Polizei geht die neue Ermittlergruppe "Mandy 2.0" von einem Mord aus und hat auch einen mutmaßlichen Täter ermittelt: Mandy Müllers damaligen Ehemann. Doch es gibt keine Festnahme. Die Staatsanwaltschaft hat weder Anklage erhoben noch das Verfahren eingestellt.

Damit können sich Mandys Eltern nicht abfinden, verzweifelt versuchen sie das Schicksal ihrer Tochter öffentlich zu machen. Dabei geraten selbst in Gefahr. Aus dem Hinterhalt fallen drei Schüsse. Schallgedämpft. Das Ziel des Mordanschlags ist Mandy Müllers Vater. Vor dem Schlafengehen wollte er nur noch eine letzte Zigarette vor dem Haus rauchen. Wer steckt hinter dem Mordanschlag? Und haben die Schüsse mit Mandys Verschwinden zu tun? Die Polizei ermittelt im nahen Umfeld von Mandys Eltern und von ihrem Ehemann. Bei großangelegten Razzien werden auch Schusswaffen und Munition sichergestellt. Aber nichts führt zu einem Täter oder einem verwertbaren Motiv.

