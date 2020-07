Der Täter

Gekämmte Haare, sauber rasierter Bart: So kennen die Leute auf dem Kiez und in der Ottensener Nachbarschaft Fritz Honka. Ursprünglich kommt Honka aus Sachsen. Geboren wird er 1935 in Leipzig. Mit fünf Jahren schlägt ihn sein Vater fast tot, erinnert sich Honka. Die Mutter ist mit ihren neun Kindern überfordert. Fritz wächst in Heimen auf. Er will Autoschlosser werden, ist aber zu schlecht in der Schule. Eine Maurerlehre bricht er aus gesundheitlichen Gründen ab. Ein Selbstmordversuch scheitert. Mit 16 reißt Honka aus der DDR in den Westen aus. Er arbeitet auf Bauernhöfen, bezieht dort oft Prügel. Bei einem Unfall wird Honka schwer verletzt: Ein Auto fährt ihn an, als er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Honka behält ein deformiertes Gesicht zurück und schielt stark. Er kann nicht mehr schwer arbeiten.