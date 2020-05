Stand: 28.05.2020 20:02 Uhr - Hallo Niedersachsen

ESC-Sieg vor zehn Jahren: Lena macht's möglich

Im Jahr 1982 verzaubert die Sängerin Nicole ganz Europa mit ihrem Lied "Ein bisschen Frieden". Sie holt den großen europäischen Musikpreis, den Grand Prix Eurovision de la Chanson, nach Deutschland. Und von diesem Triumph muss man hierzulande lange zehren. Fast drei Jahrzehnte, um genau zu sein. Erst im Jahr 2010 schafft eine junge Frau aus Hannover das inzwischen beinahe unmöglich Geglaubte. Lena Meyer-Landrut aus Niedersachsen holt den Grand Prix - der inzwischen sogar einen neuen Namen hat - nach Deutschland. Mit ihrem Hit "Satellite" gewinnt sie am 29. Mai mit 246 Punkten von der Startposition 22 das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Oslo.

Lena - "Satellite": Deutschland gewinnt den ESC 2010







Glanzzeiten des ESC schon fast abgeschrieben

Vielleicht hatten viele damals das Gefühl, mit dem ESC sei nicht mehr viel los. Für Deutschland endete der Abend immer recht enttäuschend. Glanzzeiten gehörten längst der Vergangenheit an. Hatten die Deutschen, unter ihnen die Niedersachsen, gar kein Interesse mehr am einst so glamourösen Song-Wettbewerb? Dass dieser Eindruck täuschte, zeigte die Reaktion auf den Sieg der 19-jährigen Lena. Hannover war im Siegestaumel und drehte die Feierschraube bis zum Anschlag.

Sondersendung: Jubel für Lena

Die Menge empfängt ihre Heldin

Mit einem bis dahin nie dagewesenen Jubel wurde Lena in ihrer Heimatstadt empfangen. Offenbar hatte Hannover gleich verstanden, was Stefan Raab kurz darauf erklärte: "Es ist schwieriger, den Eurovision Song Contest zu gewinnen, als Fußball-Weltmeister zu werden." Bereits am Flughafen wartete eine Menschenmenge auf die ESC-Heldin. Man ehrte Lena mit einer Siegesfeier, die im Fernsehen übertragen wurde. Voller Begeisterung waren auch die ESC-Verantwortlichen. Sie verkündeten sehr schnell: Das versuchen wir noch einmal, Lena Meyer-Landrut tritt auch im kommenden Jahr für Deutschland an.

Zehn Jahre ESC-Sieg: Lenas Weg zum Titel

Marmor: "Eine richtige Euphorie"

Auch knapp zehn Jahre später ist beim damaligen NDR Intendanten Lutz Marmor, der Ende 2019 in den Ruhestand ging, noch die Erinnerung an etwas Außergewöhnliches lebendig. "Lenas Sieg nach über 27 Jahren war ein sehr besonderer Moment", sagte er im Rückblick. "Wir haben damals den ESC gemeinsam mit Stefan Raab und ProSieben gemacht und dann vor Ort miteinander gezittert und gejubelt. Am nächsten Tag herrschte in ganz Deutschland eine richtige Euphorie: Europa mag uns, Deutschland mag den ESC. Das war ein tolles Gefühl."

Zweite Runde im Folgejahr

2011 trat Lena mit "Taken By A Stranger" erneut beim ESC an. Mit der Titelverteidigung, die wahrlich historisch gewesen wäre, klappte es nicht: Sie landete auf Platz zehn. Der einzige, der jemals zweimal den ESC gewonnen hat, ist bis heute der Ire Johnny Logan.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 29.05.2020 | 19:30 Uhr