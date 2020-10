Stand: 23.10.2020 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 23.10.2020

Niedersachsen: Strengere Corona-Regeln

In Niedersachsen stecken sich immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus an.

Am Donnerstag haben Fach·leute fast 1000 neue Corona-Fälle gemeldet.

Und immer mehr Regionen in Niedersachsen sind Risiko·gebiete.

In einem Risiko·gebiet haben besonders viele Menschen das Corona-Virus.

Deshalb stecken sich die Menschen in einem Risiko·gebiet vielleicht schneller an.

Deshalb müssen die Menschen vorsichtig sein.

Und deshalb gelten seit Freitag strengere Corona-Regeln für diese Risiko·gebiete.

Jetzt gibt es zum Beispiel eine Sperr·stunde.

Eine Sperr·stunde ist ein bestimmter Zeit·raum.

In diesem Zeit·raum dürfen zum Beispiel Restaurants nicht öffnen.

Oder Bars.

Die Sperr·stunde ist von 23 Uhr bis 6 Uhr.

Und jetzt gilt eine strengere Masken·pflicht.

Die Menschen müssen jetzt auch draußen an bestimmten Orten eine Maske tragen.

An diesen bestimmten Orten sind oft viele Menschen.

Und an diesen Orten können die Menschen die Abstands·regeln oft nicht einhalten.

Fach·leute haben gesagt:

Stecken sich in einer Region in Niedersachsen viele Menschen mit dem Corona-Virus an?

Aber ist diese Region kein Risikogebiet?

Dann gilt die strengere Masken·pflicht nicht.

Aber wir empfehlen den Menschen in diesen Regionen trotzdem:

Tragen Sie eine Maske an bestimmten Orten.

Auch draußen.

