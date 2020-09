Mehr Nachrichten vom 10.09.2020

Stand: 09.09.2020 14:30 Uhr

Immer mehr Corona-Fälle

In vielen Ländern steigen die Corona-Zahlen.

Das heißt:

Immer mehr Menschen stecken sich wieder mit dem Corona·virus an.

In Tschechien haben sich gestern mehr als 1000 Menschen angesteckt.

Tschechien ist ein Land in Europa.

Tschechien hat insgesamt mehr als 31.000 Corona-Fälle.

Die deutsche Regierung hat gesagt:

Wir warnen vor Reisen nach Prag.

Prag ist die Hauptstadt von Tschechien.

In Prag haben nämlich besonders viele Menschen das Corona·virus.

Die Menschen sollen keinen Urlaub in Prag machen.

In Israel haben sich gestern 3554 Menschen mit dem Corona·virus angesteckt.

Die Regierung in Israel überlegt nun:

Machen wir die Corona-Regeln wieder strenger?

Israel hat insgesamt mehr als 143.000 Corona-Fälle.

In Indien haben sich gestern fast 100.000 Menschen mit dem Corona·virus angesteckt.

In keinem anderen Land haben sich so viele Menschen an einem Tag angesteckt.

Indien hat insgesamt 4,4 Millionen Corona-Fälle.

In Deutschland haben sich gestern 1892 Menschen angesteckt.

Deutschland hat insgesamt mehr als 255.000 Corona-Fälle.

Diese Nachrichten sind vom 10. September 2020, 15.30 Uhr.

