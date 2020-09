Bürgerschafts·wahl in Hamburg

Am 23. Februar war in Hamburg eine wichtige Wahl.

Die Menschen in Hamburg haben eine neue Bürgerschaft gewählt.

Die Bürgerschaft macht die Politik in Hamburg.

Die Bürgerschaft ist wie ein Landtag.

Möchten Sie mehr über die Bürgerschafts·wahl wissen?

Auf dieser Seite finden Sie viele Informationen zur Bürgerschafts·wahl

in Leichter Sprache.