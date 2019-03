Stand: 10.03.2019 11:00 Uhr

NDR Sesamstraße für Hörfilmpreis nominiert

Was ist eigentlich ein "Armer Ritter"? Und was ein "Kalter Hund"? Die Sesamstraße, die Kultsendung des NDR für die jüngsten Zuschauer, beantwortet die kleinen und großen nicht nur kulinarischen Fragen dieser Welt jetzt auch als Hörfilm. Und das ist bei "Selbstgemacht schmeckt's am besten" so gut gelungen, dass diese Folge für den Deutschen Hörfilmpreis 2019 in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm nominiert ist. Die besten Hörfilme des Jahres werden am 19. März bei einer großen Gala in Berlin gekürt.

Alle Hörfilmfans können sich auch in diesem Jahr wieder direkt beteiligen. Machen Sie mit beim Publikumspreis und wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten. Auch für die Folge der Sesamstraße kann abgestimmt werden.

Axel Prahl unterstützt Grobi und Co.

In der nominierten Folge der Sesamstraße dreht sich alles um das neu eröffnete Restaurant von Elmo, Grobi und Krümelmonster. Unterstützt werden die Kultfiguren von Schauspieler Axel Prahl. Der Tatort-Star spielt einen Lieferanten, der auch als Koch seine Qualitäten hat. Er weiß im Gegensatz zu seinen Mitstreitern, dass "Armer Ritter" ein Gericht mit Weißbrot, Eiern und Milch ist und dass sich hinter "Kalter Hund" ein leckerer Schoko-Kekskuchen verbirgt. Die Audiodeskription begleitet blinde und sehbehinderte Menschen durch die turbulente Folge mit ihren vielen Wendungen.

Sesamstraße: Das Hörfilmteam des NDR

Olaf Koop ist nach mehrjähriger Tätigkeit als Kamera-Assistent seit 2004 ausschließlich im Bereich der Audiodeskription für Blinde tätig. Dabei arbeitet er als freiberuflicher Hörfilmautor allein oder in einem Dreier-Team mit einer Blinden und einem Sehenden zusammen. Die Schwerpunkte sind Fernsehfilme und Dokumentationen. Hinzu kommen Kino, Theater, Ausstellungen, Museen und Landschaftsbeschreibungen.

Stefanie Schruhl ist Diplom-Psychologin und blind. Seit 2011 arbeitet sie als Filmbeschreiberin und seit 2013 für den NDR. 2016 und 2017 war sie an den Beschreibungen der mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichneten Produktionen "Tatort - Borowski und der Himmel über Kiel" und "Der Tatortreiniger" beteiligt sowie an dem ebenfalls ausgezeichneten Fernsehfilm "Die vierte Gewalt".

Martin Ovelgönne ist Hörfilmautor und im NDR für die Abnahmen und Aufnahmen der Audiodeskriptionen zuständig. Seit 2011 hat er für zahlreiche NDR Produktionen wie beispielsweise die Reihe Erlebnis Erde, Neues aus Büttenwarder und Der Tatortreiniger Manuskripte geschrieben.

Uschi Heerdegen-Wessel leitet die Redaktion "Barrierefreie Angebote und NDR Text" und verantwortet im Norddeutschen Rundfunk u. a. den Ausbau der Hörfilmproduktion. zurück 1/4 vor

Verband fördert Teilhabe

Verliehen wird der Hörfilmpreis vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV). Das Ziel des Verbandes ist es, die soziale Stellung blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern und ihre gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Teilhabe zu fördern. Den 20 Landesvereinen des DBSV gehören rund 40.000 Menschen an.

Was ist ein Hörfilm?

Im Fernsehen werden immer mehr Sendungen mit Sprachbeschreibungen für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung übertragen - der Audiodeskription. Dabei werden in den Dialogpausen des Films zentrale Elemente der Handlung, Schauplätze sowie Gestik und Mimik der Personen von einem Sprecher beschrieben. Die Audiodeskription bietet Blinden und Sehbehinderten ein besseres Verständnis der gezeigten Handlung und eröffnet ihnen damit einen barrierefreien Zugang zum Fernsehprogramm.

Die Ausstrahlung von Hörfilmen erfolgt im Zweikanalton-Verfahren auf den digitalen Verbreitungswegen über Satellit, Kabel und terrestrisch. Über Kanal 1 wird der Originalton empfangen, auf dem zweiten Kanal ist die Mischung aus Filmton und Bildbeschreibung zu hören. Für den Empfang von Hörfilmen ist ein digitaler Receiver nötig, der die Auswahl der einzelnen Tonspuren ermöglicht.

