Strache-Video: Was dürfen Journalisten? von Tim Kukral

Heinz-Christian Strache hat gerade erst seinen Rücktritt als österreichischer Vizekanzler und FPÖ-Chef erklärt - da geht der Politiker auch schon zum Gegenangriff über: "Es erscheint mir wichtig, zu betonen, dass mit diesen geheimen Bild- und Tonaufzeichnungen mehrfach strafgesetzliche Vorschriften verletzt worden sind." Und Strache geht noch einen Schritt weiter: "Genauso wurde verstoßen gegen den Ehrenkodex der Presse, die journalistische Sorgfaltspflicht und die Berufsethik."

Der Politiker vermischt seine Kritik an den Urhebern des Ibiza-Videos mit einem Angriff auf die Journalisten, die es veröffentlicht haben. Mit seiner Behauptung, die Aufnahmen von Ibiza seien illegal gewesen, mag Strache Recht haben. Seine Vorwürfe gegen die Presse hingegen sind haltlos.

Veröffentlichung legitim

Der Medienrechtler Michael Fricke stellt mit Blick auf die Veröffentlichung der Ausschnitte aus dem Ibiza-Video klar: "Das ist weder rechtlich unzulässig noch ist es journalistisch unethisch - im Gegenteil." Denn die Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" und des "Spiegel" haben sorgfältig überprüft, ob die Aufnahmen echt sind und nicht manipuliert wurden. Sie haben alle wesentlichen Informationen gegenrecherchiert. Und sie haben Strache und seinem ebenfalls gefilmten Parteifreund Johann Gudenus Gelegenheit gegeben, vor der Veröffentlichung zu ihren Aussagen in dem Video Stellung zu nehmen.

"Das ist ja die journalistische Sorgfaltspflicht", sagt Michael Fricke. Er könne da keinen Verstoß feststellen. Vor allem aber - und das sei das Wichtigste, so Fricke - decke das Material Missstände auf: Dann darf die Presse es veröffentlichen."

Heimliche Aufnahmen auch nach spanischem Recht problematisch

Das gilt selbst dann, wenn die Aufnahmen auf illegale Weise zustande gekommen sind. Bei dem Ibiza-Video ist das zumindest wahrscheinlich. Denn das heimliche Anfertigen von Gesprächsmitschnitten ist in Deutschland verboten; auch versteckte Kameras sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Nach Recherchen von ZAPP sind die heimlichen Aufnahmen auch nach spanischem Recht zumindest problematisch - vor allem die Weitergabe an Dritte wäre nach der dortigen Rechtsprechung wohl illegal.

Ob Journalisten solches Material trotzdem verwenden dürfen, muss je nach Einzelfall entschieden werden. "Es muss abgewogen werden", sagt Fricke: "Zwischen dem Eingriff - also hier der möglichen Verletzung von Persönlichkeitsrechten - und der Qualität dessen, was aufgedeckt wird. Je gravierender die Verfehlung, desto eher darf man auch rechtsverletzendes Material verwenden. Persönlichkeitsrechte von Betroffenen treten in diesem Fall dahinter zurück."

Aus diesem Grund haben "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" auch nur Ausschnitte aus den insgesamt angeblich mehr als sechs Stunden Videomaterial veröffentlicht: eben die Passagen, die von öffentlichem Interesse sind. Dementsprechend ist die Veröffentlichung des Videos auch weitgehend unumstritten: Dass ein Spitzenpolitiker durch seine eigenen Aussagen den Eindruck erweckt, er und seine Partei seien käuflich, ist schließlich ein gravierender Verstoß.

