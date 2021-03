Videoagentur Ruptly: Russlands Informationskrieger Stand: 17.03.2021 17:18 Uhr Übertragungen von Bundespressekonferenzen, Sport, Vermischtes - seit 2012 ist die Videoagentur Ruptly im Geschäft. Doch Ruptly ist keine unabhängige Quelle, sondern Teil eines Netzwerks russischer Staatsmedien.

von Nils Altland, Jan-Henrik Wiebe

Wochenlang schaute die Welt im August und September vergangenen Jahres auf die Charité in Berlin-Mitte und ihren russischen Patienten. Unter Polizeischutz rang Oppositionspolitiker Alexej Nawalny nach einer Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok um sein Leben. Auch die Medien waren zahlreich vor Ort. Ein Sender schien ein ganz besonderes Interesse zu haben: die staatliche russische Nachrichtenagentur Ruptly.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung habe ein Übertragungswagen von Ruptly tagelang vor dem Eingang der Charité gestanden und diesen gefilmt. Doch statt pausenlos Livestreams zu senden oder umfangreiches Material zum Kauf anzubieten, sei das Material "nur nach Moskau" gesendet worden, zitiert das Boulevardblatt einen namentlich nicht genannten Kameramann. Doch stimmt das? Auf dem YouTube-Kanal von Ruptly sind nur wenige Stunden Live-Material zu sehen, auf der Webseite selbst steht nur ein kurzer Zusammenschnitt zum Verkauf.

Der Charité ist die Dauerfilmerei von Ruptly aufgefallen. ZAPP hat bei der Charité nachgefragt und diese bestätigt in einer schriftlichen Stellungnahme, dass "über einen längeren Zeitraum Aufnahmen vor dem Eingangsbereich des Bettenhauses am Campus Charité Mitte" gemacht wurden. Auf Anfrage unserer Redaktion schreibt Ruptly: "In diesem speziellen Fall ist der Grund dafür, dass nur ein paar Stunden Livestream-Material verfügbar sind, der, dass wir später viele Stunden Filmmaterial nach einer formellen Anfrage der Charité entfernt haben."

"Systematische Diskriminierung"

Wie es bei Ruptly in der Redaktion zugeht, beschreibt die ehemalige Mitarbeiterin Thais Veiga im Interview mit ZAPP. Sie arbeitete dort rund zwei Jahre in der Position als "Desk News Organizer". Am Ende war sie krank von der "toxischen" Arbeitskultur, wie sie selbst sagt, und kämpfte mit einer starken Depression. Ihr Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Heute arbeitet sie in einem kleinen Co-Working-Space, nur wenige Kilometer vom Ruptly-Büro entfernt. Doch dazwischen liegen Welten. Erstmals spricht sie offen vor einer Kamera über ihren Job: "Ich habe irgendwann gemerkt, wie sich die systematische Diskriminierung auf mich ausgewirkt hat. Ich komme aus Brasilien und sie wussten seit meinem Vorstellungsgespräch, dass ich den Job für mein Visum brauchte. Diese Situation haben sie ausgenutzt."

Bilder wie am Fließband

Seit 2012 operiert Ruptly von Berlin aus. Unter den Mitarbeitenden: Zahlreiche junge Menschen, die vor Armut und politischen Krisen aus ihrer Heimat geflohen sind. Mit diesem internationalen Team produziert die Agentur Bilder wie am Fließband. Ihr bislang größter Scoop ist die Verhaftung von Julian Assange. Ein Ruptly-Team filmt exklusiv. Die Bilder gehen um die ganze Welt. Auch bei ZAPP wurden sie gesendet.

Unter den Kunden sind große US-amerikanische Sender wie Fox News und CNN, aber auch die ARD. Für die Zuschauer ist nicht immer erkennbar, dass es sich um Ruptly-Material handelt. "Es war immer eine Enttäuschung, wenn ein westliches Medium den Ruptly-Namen nicht im Video gezeigt hat. Die wollten dann wohl nicht offenlegen, dass sie dieses Material von dieser Firma haben", erzählt die ehemalige Ruptly-Mitarbeiterin Em Seikkanen im Interview mit ZAPP.

Maßgebliche Akteure "im Auftrag staatlicher russischer Stellen"

Ruptly ist Teil eines Netzwerks russischer Staatsmedien. Auf eine Kleine Anfrage der FDP im Sommer vergangenen Jahres teilt die Bundesregierung mit, dass "die Angebote von RT Deutsch und Sputniknews sowie des Medienoutlets 'redfish' und die Nachrichtenagentur Ruptly als Tochterunternehmen von RT" anlassbezogen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz "unter dem Gesichtspunkt russischer Einflussnahme ausgewertet werden". Sie seien maßgebliche Akteure "im Auftrag staatlicher russischer Stellen", die deren Narrative mit dem Ziel verbreitet, "unter anderen den politischen Willensbildungsprozess in Deutschland zu [Anmerkung d.R.: beeinflussen]." Wie politisch unabhängig Ruptly ist, darauf antwortete die Agentur nicht.

