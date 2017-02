Stand: 22.02.2017 17:00 Uhr

Sexmob in "Bild": Die Entstehung einer Ente

Er ist Frankfurter US-Bürger, politisch engagiert und Trump-Fan. Und er hat offenbar gute Kontakte zur "Bild": Kerry Reddington. Schon vor der US-Wahl inszenierte er sich als Republikaner, der "gut drauf" ist. Jetzt verhalf er dem Frankfurter "Bild"-Büro offenbar zu einem Artikel, der Präsident Trump sicher gut gefallen würde, um seine ausländerfeindliche Politik zu rechtfertigen: In der Silvesternacht, so lautet die Geschichte, die der Szene-Gastronom Jan Mai - nach eigener Aussage auf Vermittlung von Reddington - der "Bild" erzählte, sei es in der Freßgass zu Übergriffen und Diebstählen durch Nordafrikaner und Flüchtlinge gekommen. In seiner Bar "First In" hätten sie randaliert.

Sexmob in "Bild": Die Entstehung einer Ente ZAPP - 22.02.2017 23:20 Uhr Autor/in: Caroline Schmidt und Aimen Abdulaziz-Said Die "Bild" berichtete über einen "Sexmob" aus Ausländern, die in Frankfurt Frauen belästigten. Das Problem: Den "Sexmob" gab es nicht, die "Bild" musste sich entschuldigen. Chronologie einer Ente.







"Bild" entschuldigt sich für falschen Artikel

Das Frankfurter Büro der "Bild" veröffentlichte die Story mit der Schlagzeile "Sex-Mob tobte in der Freßgass" - 37 Tage nach Silvester. Andere Frankfurter Journalisten hatten Zweifel daran. Die Polizei meldete eine Woche später: Keine Anzeichen für sexuelle Übergriffe in der Freßgass in der Silvesternacht. Inzwischen musste sich der "Bild"-Chef in Berlin, Julian Reichelt, für die Falschmeldung im Frankfurt-Teil entschuldigen.

"Wir wollten uns für die 'Sex-Mob'-Geschichte entschuldigen, noch ehe sie ein Medienthema wurde. Gelungen ist uns das im Frankfurt-Fall nicht, wir waren hinter der Konkurrenz", sagt Reichelt in einem Interview mit dem "Tagesspiegel".

Platzierung der Geschichte politisch motiviert?

Kerry Reddington hat Anfang Februar aber offenbar nicht nur seine Kontakte zur "Bild"-Zeitung spielen lassen, sondern sich auch ansonsten politisch betätigt, indem er den AfD-Politiker Rainer Rahn anrief. "Er hat Informationen oder er kennt die handelnden Personen und hätte Information, dass das, was in der 'Bild'-Zeitung steht, auch zutreffend sei", so der Politiker. Nach Recherchen von ZAPP habe Reddingten ihn ermuntert, sich um den Fall zu kümmern. Um damit politische Stimmung zu machen? Reddington hat eine ZAPP Anfrage zur Stellungnahme per E-Mail abgelehnt. Gastronom Mai sagte erst ein Interview zu, war dann aber nicht mehr zu erreichen. Inzwischen läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren.

Ein Fall, der zeigt, wie "Fake News" entstehen.

