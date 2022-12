MedienWissen2go: Große Medien-Fragen, kurz erklärt Gilt Freiheit im Netz auch für Hater? Wie durchschaue ich falsche Zahlen in den Medien? Was macht der Algorithmus mit mir? Und wie gehe ich mit Krisen-Nachrichten um?

Diese und ähnliche Fragen ergeben sich aus den Diskussionen in den Social-Media-Kommentarspalten von ZAPP. Wir widmen ihnen nun ein neues Format, in Zusammenarbeit mit Mirko Drotschmann, bekannt durch den YouTube-Kanal „MisterWissen2go“: In der Reihe „MedienWissen2go“ beantwortet der YouTube-Host und Journalist Fragen aus der Community rund um die Medienwelt, erklärt Begriffe, Hintergründe und ordnet ein.

Wir veröffentlichen die achtteilige Serie auf unserem YouTube-Kanal (ab 30.11.2022) sowie in der ARD-Mediathek (ab 14.12.2022).