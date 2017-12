Sendedatum: 29.11.2017 23:20 Uhr

Kampf um Deutung: Middelhoffs Medienarbeit von Timo Robben und Jochen Becker

Aufstehen gegen 4:30 Uhr, ein einfaches Frühstück in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne, dann mit dem Rad in die Behindertenwerkstatt der Bodelschwinghschen Stiftung Bethel. Dort unterstützt er die Hilfsbedürftigen bei der Arbeit, begleitet sie zum Essen oder auf die Toilette. So sah bis zu seiner vorzeitigen Haftentlassung am 16. November 2017 der Alltag des einstigen Top-Managers Thomas Middelhoff aus. Nach seiner Verurteilung wegen Untreue und Steuerhinterziehung im November 2014 und dem Gang in die Privatinsolvenz im Frühjahr 2015 war nicht mehr viel übrig vom einstigen Jet-Set-Dasein des "Big T".

Anmaßend: Middelhoffs Medienarbeit ZAPP - 29.11.2017 23:20 Uhr Autor/in: Timo Robben Der einstige Top-Manager Middelhoff kämpft nach seiner Gefängnisentlassung um die Deutungshoheit über sein Leben - mit "unwahren Tatsachenbehauptungen", sagt "Spiegel"-Reporter Latsch.







Middelhoff verarbeitet Absturz in einem Buch

Doch mit dieser Vergangenheit hat er ohnehin abgeschlossen. Zuletzt zeigte er sich geläutert, beschämt angesichts der eigenen Eitelkeit und Arroganz, die er früher zur Schau gestellt habe. Sein im Oktober erschienenes Buch "A115 - Der Sturz" ist nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Justizvollzug, sondern in Teilen auch mit sich selbst. Natürlich nicht still und leise, sondern auf großer Bühne, so ist Middelhoff es gewohnt. "Er braucht eine neue Geschichte. Er kann ja nicht mehr die erzählen des Sunnyboys, der unlösbare Probleme löst, das funktioniert nicht mehr", sagt der Autor und Senior Editor der "Wirtschaftszeitung" Hans-Jürgen Jakobs. "Was jetzt funktioniert, ist seine eigenen Erlebnisse im Gefängnis zu schildern. Das ist jetzt seine neue Geschichte. Thomas Middelhoff hat schon immer ein Produkt verkauft und sich selbst verkauft."

Versuch der Steuerung des medialen Comebacks

Was schon auffällt: Thomas Middelhoff ist zurück. Mit Auftritten bei Markus Lanz im ZDF und in der Radio Bremen Talkshow "3nach9". Auch zur Frankfurter Buchmesse reiste er, um seine Neuerscheinung vorzustellen. Einem Fernsehteam im Auftrag des WDR gewährte er Einblick in seinen Gefängnisalltag und mehrere lange Interviews für ein Porträt in der Reihe "Menschen hautnah". Was dabei auch auffällt: die Journalisten sind offenbar in erster Linie Mittel zum Zweck. Middelhoff will seine eigene Geschichte erzählen. Er bietet Nähe und eine Story, aber bitte zu seinen Bedingungen.

Der WDR nahm die bereits annähernd fertig produzierte Sendung kurzfristig aus dem Programm als klar wurde, dass Middelhoff mit dem Produzenten vertraglich ein Mitspracherecht vereinbart hatte, welches er offensichtlich auch wahrnahm. Dem Produzenten war die Story offenbar wichtiger als die journalistische Unabhängigkeit. ZAPP gegenüber wollen sich dazu weder der Produzent noch Middelhoff äußern. In Interview mit der "Zeit" sagt Middelhoff: "Ich habe mir nur noch vorbehalten, den Film in der Schnittfassung einmal anschauen zu dürfen. Wohlgemerkt ohne jedes Recht zur Einflussnahme auf den Film. (...) Ich wollte lediglich entscheiden, ob ich meiner alten Mutter raten kann, den Film anzusehen oder nicht."

Middelhoff und die Medien - oft eine Win-Win-Situation

"Er hatte immer im Kern News, die er los wurde. Und aus Sicht von Journalisten war das ein guter Deal: Wir geben ihm Platz und er hat Interessantes, Neues, womit man in die Nachrichtenagenturen kommt und Beachtung findet. So entstand eine Win-Win-Situation, die Medien und Journalisten genutzt haben", so Hans-Jürgen Jakobs vom "Handelsblatt". Doch nicht alle spielten mit. In seinem Buch rechnet Middelhoff mit kritischen "Spiegel"-Journalisten ab, bezeichnet die Berichterstattung als "Spekulationsmarathon", sie erinnere "mehr an eine Kampagne als an eine Recherche". Die Journalisten hätten sich von ehemaligen Vertrauten Middelhoffs instrumentalisieren lassen.

Die Behauptungen sind unwahr, sagt "Spiegel"-Reporter Gunther Latsch, um dessen Arbeit es geht: "Ich war im ersten Moment erstaunt, wie jemand so schlecht beraten sein kann wie er. Weil das war so nachweisbar falsch, das waren eine Reihe von wirklich unwahren Tatsachenbehauptungen, dass uns Dreien auch bei der Lektüre schon klar war: Das ist vollkommen irre, was der da tut." Gemeinsam mit seinen Kollegen Jürgen Dahlkamp und Jörg Schmitt erwirkt er eine Unterlassung. Der Verlag muss die betreffenden Passagen ändern.

Gewinnt er den Kampf um die Deutungshoheit?

Das Modell Middelhoff. Der Macher, der es mit Charme und Vertraulichkeit versteht, Menschen für sich einzunehmen, auch Journalisten. Die Aufmerksamkeit der Medien findet Thomas Middelhoff noch immer. Sein Buch und seine mediale Offensive sind der Versuch, die Deutungshoheit über sein Bild in der Öffentlichkeit wiederzuerlangen. Doch wenn er mit seiner neuen Geschichte gehört werden will, muss seine Einsicht glaubhaft sein. Und dazu gehört auch die Erkenntnis, dass an seinem Scheitern nicht nur andere Schuld waren.

